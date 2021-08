Chrudimští vstoupili do souboje s Jihlavou aktivněji a od prvních minut dobývali obrannou hradbu soupeře. Jenže byli to hosté, kdo měl první větší šanci k otevření skóre utkání. V 11. minutě sebral odražený centr v rohu pokutového území Lacko, prudkým nákopem při snaze vrátit balon na malé vápno trefil do obličeje domácího kapitána Kesnera, od něhož se míč odrazil těsně vedle levé tyče.

Střeleckou smůlu neprolomil ani aktivní mladík Petr Juliš (vlevo). | Foto: Aleš Vladyka

O tři minuty později mohl jihlavskou lehkovážnost kolem vlastního vápna potrestat Rybička, toho však brankář Vejmola spolu s vracejícím se Vlčkem zablokovali. Svěřenci trenéra Veselého měli územní převahu, jenže se jim dlouhou dobu nedařilo vypracovat si slibnější příležitost. Po půl hodině hry zaspala chrudimská obrana a mohla za to tvrdě zaplatit, ve vápně se u míče objevil Peřina, který sice přehodil vyběhnutého brankáře Mikulce, ale těsně minul bránu. V závěru poločasu si Chrudim vypracovala největší příležitost, Rybička táhl přečíslení tři na dva, po zasekávačce a prudké přízemní střele donutil Vejmolu k fantastickému zákroku. „Za první poločas jsme nevyužili několik vyložených šancí a to se stále opakuje jako kafemlejnek. Když to neproměníte, je strašně těžké uspět. Soupeře jsme tím drželi ve hře, Jihlava trpělivě čekala na svoji šanci – brejk nebo standardku,“ popisoval trenér Jaroslav Veselý.