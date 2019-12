Jak jste podzim v Chrudimi vnímal?

V mých očích máme tým na větší počet bodů. Zklamaný nejsem, trenér chce minimálně třicet, po podzimu máme nahráno. Ale..

Ale?

Když si vzpomenu například na zápas doma s Líšní, tam to měly být další body. Jenže jsme druhou půlku hráli špatně a dobře rozehraný zápas ztratili. A stalo se to vícekrát.

V čem to vězí?

Těžko říct, asi v psychice. Předvedeme chyby vzadu, jsme nedůslední, a proto ztrácíme body. Vždy se najde okno, které soupeř potrestá.

S osobními výkony jste byl spokojen?

Úplně ne, řekněme, na sedmdesát procent. Naposledy to bylo dobré – to jsem si řekl asi tak po čtyřech zápasech (směje se).

Mělo na to vliv zranění?

Pomohlo k tomu. Jednou jsem hrál dobře, pak špatně. Bylo to nemastné, neslané. Možná za to mohl i fakt, že jsem začal pracovat a chyběla mi potřebná regenerace. Ale bude to dobré.

Vidět jste byl zejména při klíčových pasech za obranu, které často rozhodovaly…

Přesně tak. Já se snažím pomáhat spíše do obrany, organizovat ji. Myslím si ale, že toho při toho při zápasech naběhám hodně, ač v pomalejším tempu, což se dosti lidem nelíbí. Ale jakmile vidím náběh, dokážu dát přihrávku přesně.

Nadneseně řečeno jste se svoji jednou brankou jen o gól za nejlepším střelcem Chrudimi..

(směje se) Jo, to jsem. Ač nejsem příliš střelec, myslím si, že jsem se do zakončení dostával poměrně často. Doufám, že v tom budu pokračovat.

V čem je v útoku problém?

Těžko říct. Myslím si, že tam nejdeme úplně naplno a často už to vidíme v bráně, když tomu tak není. Musíme zlepšit energii a řešení finálních situací.

Jak vnímáte zápolení východočeských konkurentů o nové stadiony?

Sleduji to a jsem skeptický. Jen tak se to nepohne. Kéž bych se pletl, oběma to přeji, Hradci dvojnásob.