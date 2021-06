Spokojenost se sezonou asi není vzhledem k jaru na místě?

Zhodnotil bych to tak, že máme za sebou skvělý podzim a podprůměrné jaro. Mně z toho vychází průměrná sezona. Je třeba říct, že primárním cílem byla záchrana, chtěli jsme se vyhnout bojům o udržení a to jsme splnili až překvapivě rychle. Možná to mělo větší dopad, než jsme si sami uměli připustit. Z toho pohledu můžeme být spokojení, ale druhá část jara byla tristní.

Zažil jste někdy z pozice trenéra podobnou sérii?

Sezona nabídla vše, co fotbal nabídnout může. Série bez prohry a pak ta samá v opačném gardu. Já osobně jsem to nezažil, je to pro mě novum.

Jak těžké bylo motivovat hráče k dalším zápasům při sérii porážek?

Bylo to těžké pro nás všechny. Cítil jsem z mužstva, že se herně zvedá, s výsledky chtělo něco udělat, ale nepřálo nám pověstné štěstí. Co mohlo, šlo proti nám. Asi jsme ho v zápase s Hradcem Králové urazili. Nechci se na to vymlouvat, jaro si za rámeček nedáme.

Jak podle vás ovlivnila sezonu zranění brankáře Mrázka a třeba i covidové onemocnění Rybičky s Kesnerem? Mělo to vliv?

Jsou to příčiny závěrečných proher. Na začátku jara přišla zasloužená výhra na Žižkově, z mužstva jsem cítil sílu a odhodlání. Ale pak to přišlo. Zranil se Denis Krištof, což bylo, vzhledem k tomu, že to byl jediný defenzivní záložník, fatální, následovala covidová přestávka, řada zranění a karetních trestů. Poté jsme během anglických týdnů odehráli osm zápasů během jednatřiceti dní, měli jsme jen čtyři dny volna. A to pro hráče, kteří ještě chodí do práce, bylo hrozně těžké. Zmuchlalo nás to. Museli jsme nasadit hráče po covidu velmi rychle, neměli čas se dát do kupy, bylo to znát, protože nebyli optimálně připraveni. Všechny kombinace dohromady pro nás byly smrtící.

Máte už jasno o dalším působení v chrudimském týmu?

Během jara jsme prodloužili smlouvu o další rok, takže nevidím důvod, proč bych v klubu neměl pokračovat. Snažíme se tvořit kádr na další sezonu, budou větší změny, než jsme čekali.

Můžete už nějaké prozradit?

Stoprocentně odchází Ladislav Mužík, o kterého má zájem Mladá Boleslav, ale to neumíme ovlivnit, protože není naší hráčem. Do přípravy Pardubic se vrací Pavel Sokol, do Jižní Korey odcestoval Ju, kterého čeká povinná vojenská služba. Po vzájemné dohodě skončil stoper Ondřej Vencl. Zájem je i o Petra Rybičku, ale tam ještě nebudeme předbíhat.

Jak vypadají náhrady za zmíněné hráče?

Jednáme. V tuto chvíli víme, že se opětovně do přípravy zapojí Jakub Šípek z Hradce Králové, který je typologicky velmi podobný hráč jako Ladislav Mužík. Jednáme ještě s exligovým hráčem, bude muset přijít jeden brankář, protože nemůžeme jít s jedním gólmanem do nové sezony.

Měl jste nabídky z jiných klubů, třeba od Hradce Králové?

Trenérský post v Hradci Králové bych komentovat nechtěl, už je obsazen. Tím, že jsem prodloužil smlouvu, bych tu měl pokračovat. Cítím dluh, protože společně rozjíždíme již třetí rok a chceme odčinit poslední půlrok, napravit dojem před fanoušky i sami před sebou. Máme na víc, než náš tým předváděl v posledních kolech jarní části. Ale i porážky ke sportu a životu patří, není to hanba. Hanba je nepoučit se z chyb a nepostavit se jim. Příští sezona bude daleko těžší, letos byla soutěž méně kvalitní a vyrovnaná, výkonnostní rozdíly minimálně. Příští rok to bude velká mela.