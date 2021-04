Srdcař, bojovník. Při těchto pojmech se vám v Chrudimi vybaví především dlouholetý kapitán Ondřej Kesner. Rval se i s Hradcem, z utkání si odnesl žlutou kartu za ostrý faul a naražená záda, kvůli kterým jen stěží dokulhal na pozápasový rozhovor.

Chrudim - Hradec Králové | Foto: Aleš Vladyka

A neskrýval zklamání. „Je to jedna z nejtěžších porážek, co jsem v Chrudimi zažil,“ odstartoval zápasové hodnocení Ondřej Kesner. Jeden z nejzkušenějších hráčů v klubu hraje na východě Čech již téměř deset let, pamatuje mnohé. Nic podobného ale nezažil. „Vedli jsme 2:0 a pak tohle.. Hrůza, krutě jsme to nezvládli a totálně propadli,“ popisoval.