Vítězný gól v zápase s Varnsdorfem (2:1) vstřelil ještě sedmnáctiletý Petr Juliš. Osmnácté narozeniny oslaví již v sobotu, ve Varnsdorfu si tak dal předčasný dárek.

Petr Juliš (v červeném) si proti Ústím odbyl premiéru, o tři dny později vsítil premiérovou branku ve F:NL. | Foto: Aleš Vladyka

Petr Juliš, mladší bratr za Spartu Praha hrajícího Lukáše, se v Chrudim zabydlel velmi dobře. Jeho zimní návrat z Pardubic přinesl rychle první úspěchy. S Ústím úvodní start, poté do základní sestavy a premiérová branka. „Jsem rád hlavně za to, že jsme vyhráli,“ hodnotil Juliš. A jak se jeho branka seběhla? „Dostal jsem míč na nohu a přichystal ho na levačku. V brance stálo několik hráčů, musel jsem zamířit a vyšlo to skvěle,“ pochvaloval si.