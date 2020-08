Přes léto sčítal především odchody, nyní bude na jeho bedrech, aby dokázal mužstvo po návratu z karantény konsolidovat do záchranářského boje.

Jak atypická bude následující sezona?

Kompletně atypická (směje se). Letní příprava byla strašně krátká, volno před ní mohlo být delší, aby si hráči po náročném jaru dostatečně odpočinuli. Bohužel tomu tak nebylo. Navíc v soutěži bude snížený počet účastníků a jen dvanáct zápasů na podzim, to rozdělení mi přijde trochu zvláštní. Posledním aspektem bude i koronavirus, který se už přímo týká i nás.

Je karanténa velkým problémem?

Naprosto zásadní komplikací. Týden před soutěží jsme chtěli finalizovat kádr. V mužstvu jsme museli udělat větší změny, než jsme původně chtěli, před začátkem ligy ale s novým kádrem nemůžeme pracovat a připravovat se, a z toho důvodu to je velký problém. Hráči se připravují individuálně, ale to není fotbal, kde chybí součinnost.

Dá se říct, že veškerá příprava před tím karanténou přišla vniveč?

To se uvidí. Kdyby mužstvo zůstalo pohromadě, tak se toho nebojím. Od zimy jsme byli po kupě, hráči si již vytvořili automatismy. Ale teď v létě bylo zásahů hodně a sám nevím. Musíme to brát jako fakt, ve zkrácené době se pořádně připravit a v sezoně být velmi obezřetní.

Jak by se pozitivní test měl podle vás řešit?

Mně se velmi líbil rozhovor s epidemiologem Beranem, který říkal zásadní fakt a to, že na celém světě není známý jediný závažný průběh onemocnění u profesionálního sportovce. Ti mají dobrou kondici, a pokud nemají skrytou vadu, tak vše probíhá v poklidu. Náš pozitivní hráč ani neví, že něco má. Já bych navrhoval, aby šel do karantény jen on sám a ostatní mohli v klidu dál trénovat. Vir paralyzuje celou společnost, ne jen fotbal. Ale sport by se měl měřit stejným metrem jako jiné profese. Přece, když je pozitivní prodavačka, tak nezavřete celý supermarket.

Očekáváte náročnější ročník než loni?

Z hlediska našeho klubu to bude asi nejnáročnější druholigový ročník. Nováčci, co do druhé ligy přišli, bych jako nováčky ani nenazýval, protože Blansko má velezkušený tým s trenérem, Táborsko je dlouholetý účastník, který si dal jeden rok pauzu. Myslím si, že letos tam žádný odpadlý tým nebude a nás čeká boj o každý bod. Tři týmy si to rozdají o postup a zbytek se bude prát o záchranu.

Jak se změní obraz hry Chrudimi bez Daniela Vašulína?

Budeme muset hru přizpůsobit i typologii hráčů, můžeme změnit rozestavení, způsob hry. Typologie je trochu jiná než v minulé sezoně. Tím, že nás nečeká tolik zápasů, nechce mít vedení tak široký kádr a to je pochopitelné. Navíc budou reprezentační přestávky, kde znovu vzniká šance na doléčení šrámů.

V přípravě jste na hrotu zkoušeli právě Mužíka, Nikodema či Bredu. Jsou to varianty s kterými počítáte i do ostré sezony?

Zkoušeli jsme hodně, výsledky byly ale nevyrovnané. Měli jsme hodně nových hráčů na zkoušku a potřebovali jsme vidět, co umí v různých rozestavení, jaké jsou jejich možnosti. Petr Rybička měl ze začátku individuální plán, protože byl po předchozím závěru sezony hodně unavený a měli jsme strach, tak dostali prostor ostatní. Po Pardubicích se navíc zranil Jan Nikodem, varianta s ním se nám navíc hodně líbila. Jde na operaci a bude chybět, pro nás další komplikace.

Odešli Sixta s Janouškem, další zásadní ztráta v záložních řadách?

Konec Davida Sixty je pro mě klíčový, bude chybět. Spolu s Jirkou Janouškem tím skončila osa týmu, která ho táhla. Jsem rád, že se vrátil Ondřej Vencl, který bude styčným důstojníkem v obraně, musíme ještě minimálně jednoho útočníka přivést, abychom zvýšili na hrotu konkurenci a možnosti, co změnit.

Loni byla vaše meta třicet bodů, jaká bude nyní?

Je to složité. Kdyby mužstvo zůstalo pohromadě, byl bych více optimistický. Opět to bude holý boj o život, budeme muset od začátku sbírat bod po bodu. Vím, že je to klišé, ale při tomto počtu účastníků může stačit daleko méně než třicet. Pokud budeme mít po podzimu patnáct, budeme velmi spokojení, za určité konstelace může stačit i dvanáct. Musíme vytěžit co nejvíce bodů z domácích zápasů.