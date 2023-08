Fotbalisté Chrudimi smetli v šestém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY doma Prostějov 6:2 a poprvé v sezoně zvítězili. Hanáky sice na začátku zápasu poslal do vedení Robert Bartolomeu, Východočeši ale skóre drtivě otočili. Hattrick zaznamenal David Huf, střídající David Látal se trefil dvakrát.

David Látal (v červeném) pomohl Prostějov skolit dvěma brankami. | Foto: Kodl Cr

Důležitý souboj v Chrudimi začal mnohem lépe pro prostějovské barvy, kteří po kvalitním vstupu do zápasu získali vedení na svoji stranu. V sedmé minutě se totiž do balonu ukázkově opřel Robert Bartolomeu a parádní ranou ze vzduchu nechal Flodera plachtit vzduchem marně. Opaření Chrudimští byli inkasovanou brankou motivováni pozitivně a naopak to byli oni, kdo ve zbytku prvního poločasu diktoval tempo.

A odměna přišla záhy. Centr ze strany hřiště přistál ve 12. minutě hlavě David Hufa, který si v šestnáctce věděl rady a umístil balon přesně k tyči. Na obrat se nemuselo čekat dlouho. Po několika závarech před brankou Prostějova Záviška šikovně přihrál pod sebe na Filipa Novotného, který prvním gólem ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE poslal poslední tým tabulky do vedení.

A i nadále hrála Chrudim mnohem zajímavější a aktivnější fotbal, s čímž přicházely i šance. Jan Řezníček ani Ondřej Kesner však prostor mezi třemi tyčemi nezasáhli, naopak ve druhé minutě nastavení trefil na druhé straně tyčku David Moučka. Poločasové vedení domácích 2:1 však příliš dlouho nevydrželo. Do druhé půle vlétl jako uragán střídající David Látal, který byl hned po dvou minutách faulován a nařízenou penaltu proměnil David Huf. Tím však chrudimská jízda zdaleka neskončila.

Do střelecké listiny se následně zapsal také David Látal a to hned dvakrát z podobné pozice - jednou mířil pod břevno, podruhé mezi nohy gólmana. Šestou branku si vzal na starost opět David Huf, jenž dokonal hattrick a zvýšil na 6:1. Poslední slovo si vzali pro změnu hosté, kteří zásluhou Jakuba Habusty snížili na konečných 6:2! Chrudim si tak zapsala první výhru v sezoně a odpoutala se z posledního místa tabulky.

„Potřebovali jsme vyhrát a věděli jsme, že nás čeká extradůležitý zápas. Na klucích bylo vidět, že se bojíme a že nemáme sebevědomí, která vždy přichází jen s výsledky. Musím je pochválit, že k tomu přistoupili tak, že jsme strach překonali a zvítězili jsme. Že jsme dali šest branek, to je asi nadplán,” smál se po zápase spokojený trenér Radek Kronďák.

MFK Chrudim - 1. SK Prostějov 6:2

Fakta - branky: 12., 48. z pen. a 82. Huf, 24. Novotný, 68. a 77. Látal – 7. Bartolomeu, 88. Habusta. Rozhodčí: Ulrich – Dobrovolný, Mojžíš. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (71. Cienciala po 2. ŽK). Diváci: 823. Poločas: 2:1.

Chrudim: Floder – Kesner, Toml, Míka (55. Kutík), Borkovec – Řezníček, Skwarczek (46. Látal) – Záviška, Langhamer (84. Vrána), Novotný (72. Kosek) – Huf (84. Bauer).

Prostějov: Vejmola – Elbel, Jaroň (46. Cienciala), Bolf, Macháček (78. Gábriš), Habusta, Zapletal (52. Rolinek), Bartolomeu, Moučka (46. Silný), Malec, Koudelka (52. Slaměna).