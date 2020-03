Pandemie koronaviru přinesla přerušení vaší sezony. Jak celou situaci vnímáte?

Samozřejmě je to nepříjemné. Celou zimu se připravujeme a těšíme, až se znovu začne hrát „naostro“ a pak bohužel přijde tato nepředvídatelná událost. Vhledem k rychlosti šíření viru však bylo přerušení jediným možným řešením. Aktuální situace u nás, i v zahraničí mi dělá starosti, ale pevně věřím, že vládou zavedená opatření přispějí k tomu, že se podaří pandemii brzo zastavit. Klobouk dolů před všemi, kdo dnes stojí v první linii a snaží se proti viru bojovat. Nyní jde bohužel o mnohem více, než „jen“ o fotbal.

Jak náročné pro vás jsou individuální tréninky?

Vždy je lepší, když může tým trénovat pohromadě, ale když to jinak nejde, dá se to zvládnout individuálně. V zimní a letní přestávce máme také individuální plány, takže už jsme na to poměrně zvyklí a úplně něco nového to tak pro nás není.

Dostali jste v rámci klubu plán, na co se soustředit?

Ano, od trenéra máme individuální plán, kde je přesně popsáno, čemu bychom se ten daný den měli věnovat. Není to jen o běhání, ale i o posilování a dalších věcech. Samozřejmě záleží na možnostech každého z nás, jaké prostory a pomůcky můžeme při tréninku použít. Někdy je potřeba improvizovat. V každém případě se však snažíme plán plnit, abychom zůstali připraveni.

Jste v kontaktu se spoluhráči? Rozebíráte situaci?

Jojo, určitě. S kluky se o současné situaci bavíme. Nikdo z nás samozřejmě netuší, jak dlouho bude karanténa a pozastavená soutěž trvat, nicméně snažíme se zůstat pozitivní.

Jaký je váš odhad, bude se moci druhá liga dohrát?

Netroufám si říci. Aktuální situace tomu příliš nenahrává, ale přesto věřím, že se soutěž dohraje.

Bude pak náročné se do toho zpátky dostat?

Tak pokud by člověk celé dny ležel a nic nedělal, tak pak by to samozřejmě náročnější bylo. (směje se) To si ale myslím, nehrozí. Je potřeba se udržovat a pak to takový problém vrátit se nebude. Nemyslím si, že bychom během nucené pauzy zapomněli hrát fotbal.

Jak kromě tréninku trávíte volný čas?

Během volného času se věnuji věcem, na které nemám při běžném režimu příliš času. Například vařit či si přečíst knížku. Pak už je to taková ta klasika – uklízení, sledování filmů a seriálů atd.