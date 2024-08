Pane trenére, jak se zrodila výhra nad rezervou pražské Slavie?

Nula svědčí o tom, že jsme si nic směrem do defenzívy neodpustili, poctivě jsme pracovali a byli na sebe nároční. Výhra se zrodila poměrně těžce, oba týmy se snažily držet balon a diktovat tempo hry, ale my jsme byli efektivnější a vytvořili si daleko víc brankových příležitostí. Těsně před poločasem jsme vyšli z dobré defenzívy, Honza Řezníček poslal na Davida Látala přesný balon, ten zachoval chladnou hlavu a poslal nás do vedení. Slavia si vytvořila nějaký tlak, ale až na jednu nebo dvě šance nic neměla. My mohli přidat druhou branku a rozhodnout, ale vůbec se nám to nevedlo, takže to bylo dramatické až do konce.

Vraťme se ke gólu Davida Látala. Zvládl tři trefy za čtyři kola, zdá se, že fotbalově roste. Svědčí mu hodně to, že mu věříte jako útočníkovi číslo jedna?

Svědčí mu to, doufám, že mu to vydrží. Asi mu pomáhá, že jsme ho posunuli v ofenzívě nejvýše, dostává se do šancí a řeší je dobře. S každým zápasem mladí hráči rostou. David je už v kádru třetí sezonu, je mladý, ale má už docela dost odkopáno. Zlepšuje se, je to vidět v zápasech a má i čísla, což je důležité nejen pro něj, ale hlavně pro tým.

Před sezonou jste říkal, že byste chtěl dávat prostor mladým hráčům. Denis Holub už ve čtvrtém kole putoval do základu. Značí to, že má vaší důvěru?

Naprostou důvěru. Tempo druhé ligy je vyšší než v divizních nebo dorosteneckých soutěžích. On důvěru dostal a splatil nám ji. Dobře pracuje a my chceme, aby hráli naši odchovanci, kteří mají vztah ke klubu, k městu. Mladí hráči jsou dobře nastavení, chtějí se připravovat a chtějí vyhrávat. Denis odvedl na Slavii výborný výkon.

Už v sobotu vás čeká rezerva Baníku. Můžeme očekávat podobný styl hraní také u této rezervy?

Co jsme si stihli už napozorovat, tak Baník hraje úplně jiným stylem než právě Slavie. Více se to blíží k dospělému fotbalu, Baník je přímočařejší, ale nemá takovou dominanci ve hře jako náš poslední soupeř. Hrají více pragmatičtější, jednodušší, ale možná nebezpečnější fotbal.