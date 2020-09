Nezadařilo se. Fotbalisté Chrudim domácí vítězství nad Táborskem nezopakovali, na kontě mají druhou prohru v soutěži. Proti Jihlavě rozhodovaly standardní situace, díky kterým si Vysočina vysloužila vítězství 2:1.

Chrudimští i přes velkou snahu jihlavskou Vysočinu na vlastním hřišti tentokrát nepřetlačili. | Foto: Aleš Vladyka

Chrudimští fotbalisté vstoupili do zápasu s Jihlavou velmi aktivně, jejich úvodní převaha však vedoucí trefu nepřinesla, za což byli domácí potrestáni na straně druhé. Přesný centr z volného přímého kopu přistál na hlavě Filipa Vedrala, který dostal Vysočinu do vedení. Náskok si hosté hájili až do 60. minuty, po hodině hry totiž využil nedovoleného zákroku na kapitána Kesner Miroslav Verner. Jeho perfektně kopnutý volný přímý kop zapadl o tyčku do jihlavské sítě.