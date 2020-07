Za dvě sezony patnáct druholigových branek. Na střeleckého lídra chrudimského MFK Daniela Vašulína se v chrudimském sídle ptá řada klubů, nejvážnější zájem projevili hradečtí Votroci. Zvýšenou aktivitu registroval i statutární ředitel TOMÁŠ LINHART, který však očekává za velký talent adekvátní nabídku.

Spokojenost ve tváři. Šestatřicet nahraných bodů šéfa chrudimského fotbalu Tomáše Linharta (na snímku) potěšilo. | Foto: Karel Dvořák

Jak to s Vašulínem vypadá?

Cítíme, že by se Dan měl posunout. Představu samozřejmě máme, jsme už v jednání s Hradcem Králové a něco se rýsuje. Přišlo i oťukávání ze Žižkova a Bohemians Praha. Jako klub bychom mu chtěli umožnit, aby se posunul do vyššího fotbalu, nebudeme mu bránit, ale budeme za něj chtít adekvátní hráčskou nebo finanční náhradu. Prioritou je přestup, ale pokud by to bylo hostování s opcí, tak bychom se také nebránili.