Samozřejmě, že bych se chtěl do ligy vrátit. Jsem stále mladý hráč a cíle musím mít nejvyšší. Teď se ale soustředím na Chrudim, abych ji svými výkony pomohl k úspěchu.

David Huf si vystřílel angažmá v první lize. Cílíte na to samé?

Je to veliký úkol, ale tento post jsem hrál od nějakých žáků a musel jsem branky dávat vždy. V přípravě se mi dařilo, tak doufám, že na to navážu. Snad to odšpuntuji hned proti Táborsku a pak to půjde samo. (úsměv)

Do Chrudimi jste přišel jako náhrada za nejlepšího střelce soutěže Davida Hufa. Je vám tato role blízká?

Těžko říct. Nemyslím si, že by se ty dvě soutěže nějak výrazně od sebe technicky lišily. Každopádně ale fotbalovost je v nejvyšší lize vyšší. Ve druhé to nahrazuje bojovnost.

Lehce jste to naznačil, ale co tedy čekáte od druhé ligy? Méně fotbalu?

Pro mě to bude premiéra v druhé lize, tak jsem na to upřímně zvědavý. Čekám trochu jiný fotbal než na té nejvyšší úrovni. Určitě to bude více bojovný. Každopádně chceme v Táborsku vyhrát a otevřít jaro třemi body. Připravujeme se na to celou zimu a jdeme si pro to!

Čeká vás první kolo jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, v rámci kterého jedete na půdu třetího Táborska. Co od toho střetnutí čekáte vy konkrétně?

V přípravě jste se trefil hned čtyřikrát. Sedlo si všechno tedy ideálně?

Zatím jsem velmi spokojený, co se týče chrudimského fotbalu. Daří se mi tady a doufám, že se mi bude dařit i v průběhu jarní části.

Do Chrudimi dojíždíte?

Ano, každý den jezdím se spoluhráči z Prahy.

Učil se od Marka Matějovského

Hostování se dotáhlo "až" v minulém týdnu. Jak se váš přesun na východ Čech rodil?

Já jsem absolvoval část přípravy v Mladé Boleslavi, kde jsem si řekl, že by to chtělo hrát a s klubem jsem se domluvil na mém odchodu. Boleslav mi v tomhle vyhověla a zamířil jsem tak do Chrudimi.

Absolvoval jste velkou část přípravy i s Chrudimí. Vydařila se podle vás?

Nedá se teď říct, jestli se vydařila nebo ne, protože to se rozhodne až v ostrých střetnutích. Každopádně zima je stejně o tom, abychom co nejvíce nabrali fyzičku, abychom ji pak uplatnili v lize.

Pojďme k vám konkrétně. Mnoho fanoušků vás nemusí znát. Co od vás mohou čekat?

Doufám, že spoustu branek. Věřím, že jim ukážu bojovnost, zarputilost a mohu slíbit, že na hřišti nechám všechno.

Finalizace kádru. Chrudim se vydala nejen balkánskou cestou

Dokážete nastupovat v záloze i v útoku. Jaká role vám je blíž?

Od mlada hraji v útoku, takže bych se nejraději viděl tam na pozici "devítky". Není mi ale vzdálená ani role "desítky".

V Mladé Boleslavi jste nabíral zkušenosti vedle legendy Marka Matějovského. Co vám to dalo do kariéry?

Mára je pan fotbalista. Já jsem tam přišel už v patnácti letech a jemu jsem řekl dobrý den (smích). Je neuvěřitelné, co předvádí a máme se od něj co učit.

Co konkrétně si od něj například můžete vzít?

Upřímně snad všechno. Já na něm cením, jak dokáže řešit situace v podčíslení. Má také neuvěřitelný klid na míči.

Fotbalová rodina i slavnější jmenovec

Před sezonou přišel k týmu Marek Kulič. Čekal jste větší herní vytížení?

S trenérem Kuličem se opravdu známe už dlouho a čekal jsem, že bych mohl dostat více prostoru. Každopádně je nás ale v Boleslavi opravdu hodně a stále to bylo těžší a těžší. Proto beru angažmá v Chrudimi jako výbornou šanci.

Podzim jste většinou trávil v mladoboleslavské rezervě v ČFL. Posun do druhé ligy tedy berete pozitivně?

Určitě to tak beru. Dá mi to do kariéry hodně. Jsem tady rád.

Nesmím zapomenout, že debut jste si v lize odehrál proti pražské Slavii. Může být pro mladého hráče něco víc?

(rozesměje se) To máte pravdu, že to byl masakr. Odehrálo se to ale za covidu a Eden byl bohužel prázdný. I tak ale atmosféra toho zápasu byla neskutečná a nervozní jsem byl. Vzpomínám na to ale moc rád.

Pocházíte z fotbalové rodiny. Radí vám otec i bratr ve vaší kariéře?

Samozřejmě. Už od útlého věku jsou oni ti, kteří mi moc pomáhají v kariéře. Táta mě dokonce trénoval v žácích a s bráchou si tak nějak konkurujeme od mala také.

Chrudim rozšiřuje své fotbalové portfolio a míří do světa esportu

Řešil jste s nimi i váš přesun na východ Čech?

Ano, oba byli pro, abych šel do Chrudimi. Hlavně mi říkali, že je dobře, že budu hrát.

Mnoho fanouškům fotbalu se při vyslovení jména Mašek vybaví váš jmenovec Dominik, který patřil ke generačním talentům. Jedná se o člena rodiny nebo pouhá shoda jmen?

(úsměv) Je to shoda jmen. Je ale vtipné, že jsme si rok spolu zahráli v Mladé Boleslavi. Tam se nás na to ptali také.

Jaký máte fotbalový vzor?

Už jsme se bavili o Márovi Matějovském, tak u nás bych řekl že jeho. Ve světě už od útlého věku sleduji Lionela Messiho.

Jaké jsou vaše silné stránky a naopak slabiny?

Na to se vždy těžko odpovídá, ale co se týče silných stránek, tak si zakládám na hře zády k bráně a určitě bych zmínil i proměňování šancí. U slabin řeknu bránění.

Závěrečná otázka. Máte nějaký tým, kterému fandíte?

Byť se jim příliš nedaří, tak jsem fanouškem Barcelony. V Česku se spíše teď přikláním ke Spartě. Líbí se mi, jakým způsobem hraje.