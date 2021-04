Chrudim sice sehrála se suverénně posledním Vyšehradem na jeho hřišti opticky vyrovnané utkání, svého soupeře ale školila v produktivitě. Jako rozhodující lze označit dvě trefy do šatny, které vstřelil korejský útočník Ju, jeden z nich nakonec rozhodčí označili jako vlastní. Po pauze sice Slavoj kousal, touhu po kontaktní brance ale zmařilo vyloučení a dvojnásobná pečeť Ladislava Mužíka.

„Věděli jsme, že nás nečeká lehký zápas, protože Vyšehrad má svoji kvalitu. My navíc v první půli vůbec nehráli svoji hru, domácí byli nepříjemní. Naštěstí nedali nějaké šance a my je potrestali,“ hodnotil průběh první půle chrudimský forvard Ladislav Mužík.

Mužíkovy momenty v utkání však přišly až v poslední desetiminutovce. V 80. minutě byl po zákroku na něj vyloučen po druhé žluté kartě domácí Jakab, poté dvěma trefami pečetil výhru Východočechů. „Zkušeně jsme si druhý poločas pohlídali, dali jsme třetí gól a bylo hotovo,“ chválil autor třetí a čtvrté trefy Chrudimských v utkání.

Jeho branky v rozmezí osmi minut byly hodně rozdílné. Nejprve vymetl růžek domácí branky, následně doklepával Řezníčkovu střelu do prázdné. „U prvního gólu jsem rozhodně neočekával, že skončí v šibenici. A druhý? Zakopl jsem a kostrbatě to dorazil do branky,“ culil se desetigólový střelec ve F:NL Ladislav Mužík. „Po návratu z Pardubic jsem se v přípravě chvíli střelecky hledal, chytil jsem se na Žižkově penaltou. A dnes dva góly. Doufám, že to potvrdím i v dalších zápasech,“ přeje si tahoun Chrudimi, která kotví na třetím místě tabulky.

Stanovený cíl v podobě záchrany je nyní oficiálně potvrzen, Chrudim může konečně myslet dopředu. A výhled to je opravdu pestrý. Nyní čekají Chrudimské televizní souboje s Ústím nad Labem a Líšní, mezi tím si vloží ještě výlet do Varnsdorfu. A následně východočeské derby s prvním Hradcem. „To jsme přesně chtěli. Udělali jsme body, které nám zaručily záchranu, a teď si to můžeme s týmy nahoře rozdat na férovku. Uvidíme, kam nás to vynese,“ uzavírá chrudimský Ladislav Mužík.