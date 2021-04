Šance byla jen teoretická. K tomu, aby se Chrudim posunula v konečné tabulce základní části 1. FUTSAL ligy na první místo, musela Mělníku nastřílet osmadvacet branek.

Ano, i tyto výsledky v minulých letech ve spojení s chrudimským futsalem padaly, teď je však jiná doba.

Přesto Chrudim vstoupila do utkání velmi odhodlaně a zápas rozhodla během tří minut, kdy mělnického gólmana Žežulku překonala hned třikrát. Gólostroj domácího celku se sice následně utišil, do přestávky však stihl Brazilec Everton nasázet hattrick, dva góly stihl nejlepší střelec Chrudimi v základní části Pavel Drozd a poločasové skóre 6:0 podtrhl Tomáš Koudelka. „Byl to dobrý zápas, měli jsme především skvělý start. V prvním poločase se nám dařilo držet dobrý level, po něm jsem se rozhodl nechat odpočinout kluky, kteří jedou reprezentovat,“ popsal trenér Conde strategické plány.

A opravdu, do druhé půle již čeští reprezentanti nezasáhli, i tak se ale nárůst skóre nijak výrazně nesnížil. Premiérovou trefu v nejvyšší futsalové lize vstřelil Jakub Malý, trefili se ještě Max, Jiří Mužík a hostující Jungbauer si navíc smolně vstřelil vlastní gól. Tím se výsledek zastavil na konečných 10:0.

„Hráči, kteří nastoupili na druhý poločas, udrželi úroveň vysoko a stvrdili kvalitní výsledek. Měli jsme nějaké cíle a byli jsme stoprocentně úspěšní. Podařilo se nám zakončit první část sezony s průměrem méně než jeden inkasovaný gól na zápas a zvládli jsme překonat i stanovený cíl v počtu vstřelených branek,“ chválil Conde.

Jeho tým vzhledem k horšímu skóre oproti plzeňskému Interobalu končí na druhém místě základní části, o jeho soupeři pro play off se rozhodne v dohrávaných duelech až po reprezentační přestávce. Bude to jeden z trojice Helas Brno, FTZS Liberec a Olympik Mělník. „Nejdůležitější věcí je náš vývoj a věřím, že budeme dobře připraveni pro klíčovou část sezony,“ přeje si kouč Felipe Conde.

FK Chrudim – SK Olympik Mělník 10:0 (6:0).

Branky: 1. P. Drozd (Koudelka), 2. Everton (Koudelka), 3. Everton (D. Drozd), 9. Everton (D. Drozd), 18. Koudelka (P. Drozd), 20. P. Drozd (D. Drozd), 24. Malý (Everton), 28. Max (Everton), 30. Jungbauer (vlastní), 31. Mužík (R. Mareš).

Chrudim: Rennan (30. Javorski) – Everton, Mužík, Mareš, Kubát, Max, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Malý, Balog, Felipe.

Mělník: Žežulka (Šanda) – Jungbauer, Nečas, Nedostup, Lehner, Šup, Moravec, Šuba, Sváta, Prejsa, Němec.