Jak zatím vnímáte zimní přípravu? Je odlišná od minulých, dostáváte od trenéra více zabrat?

Myslím si, že zimní příprava zatím probíhá dobře. Je samozřejmě náročná, ale ani bych neřekl, že se nějak výrazně liší od těch minulých. Možná přibylo oproti minulému roku trošku více běhání, ale i takové tréninky jsou během zimy potřeba. Jinak ale trávíme většinu času na hřišti. Jako velké pozitivum vidím v tom, že se zatím nikdo vážněji nezranil a zůstáváme zdraví. To je ze všeho nejdůležitější, abychom zůstali do začátku soutěže kompletní. Doufám, že to tak i vydrží.

Oproti létu teď máte mnohem více času na přípravné zápasy. Je to pro vás příjemnější, že je na všechno více času?

Určitě nejenom pro mě, ale i pro ostatní kluky je příjemnější hrát zápasy než jen trénovat. Proto jsme rozhodně rádi, že i přes nelehkou situaci s koronavirem, jsme mohli sehrát řadu kvalitních utkání proti velmi dobrým soupeřům. Další nás ještě čekají. Navíc máme možnost si vyzkoušet i různé varianty, takže v tomto je to určitě výhoda.

Jak hodnotíte vystoupení Chrudimi v Tipsport lize?

S letošním účinkování v Tipsport lize můžeme být vcelku spokojení, i když nás samozřejmě mrzí poslední zápas a remíza s Ústí nad Labem, kde jsme podle mého názoru byli lepší a zasloužili si vyhrát. Bohužel jsme ale neproměnili šance. Jinak se ale dvě vítězství s Varnsdorfem a juniorkou Slavie počítají, i když jde pouze o přípravu a výsledky zde nejsou to prvořadé. Celkově jsme v turnaji obsadili druhé místo těsně o skóre za Trnavou. Aspoň je příští rok co zlepšovat. (směje se)

Často se nestává, že by v mužstvu došlo k tak malému počtu změn jako teď u Chrudimi. Bude to na jaře obrovská výhoda, že mužstvo zůstalo pohromadě?

Je to pravda, že změn příliš nebylo. Všechny nás mrzí odchod Míši Trávníčka, ale naopak jsme rádi za návrat Ládi Mužíka, který je pro naši hru hodně důležitý. Věřím, že i díky tomu, že jsme zůstali víceméně pohromadě, dokážeme navázat na úspěšný podzim.

Teď už vás čekají jen druholigoví soupeři, zbývá měsíc do startu ligy. Těšíte se znovu na mistrovské zápasy?

Těšíme se moc. Přece jenom příprava je dlouhá a fotbal na umělé trávě je úplně něco jiného než na přírodní. Zbývá měsíc, tak uděláme všechno proto, abychom byli co nejlépe nachystaní. Ještě, aby se mohli časem vrátit diváci na stadiony a bude to úplně super. Věřím, že se vše brzo vrátí do normálu, tak jak jsme byli zvyklí dříve.