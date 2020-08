Jeho kroky po šestiletce na severu směřují zpět na východ Čech, jen o pětatřicet kilometrů dále. Breda se pokusí splnit očekávánou roli v Chrudimi.

SMYSL DÍKY TRENÉROVI

Nejvýraznější letní posila. Na Davida Bredu budou fanoušci v Chrudimi velmi spoléhat. Odpověď na otázku, kdo by mohl nahradit osm nastřílených branek Daniela Vašulína, je jednou z možných odpovědí. Přece jen, David Breda jich v uplynulé sezoně stihl jen o jednu méně. „Tlak si nepřipouštím. S podobnou pozicí jsem se srovnal už ve Varnsdorfu,“ popisoval.

Loňská opora severočeského Varnsdorfu v boji za nakonec úspěšnou záchranou musela po návratu do Jablonce aktivně řešit svoji budoucnost.

„Řada týmů mě naťukávala, ale konkrétní nabídka přišla nakonec jen z Chrudimi,“ prozradil sám Breda. „Dává mi to smysl. Trenér Veselý mě trénoval již v Hradci, je to skvělý kouč a ještě lepší člověk. Angažmá mi dává smysl a může mě posunout dopředu,“ věří. „Já mohu pomoci týmu a tým zase mně,“ dodal.

Právě s Chrudimí měl David Breda v loňské sezoně velmi pozitivní zkušenosti. „Můj oblíbený soupeř,“ culil se.

Proč?

Ze sedmi branek ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE zvládl dát hned tři právě do chrudimské sítě. „Jinak je Chrudim jako soupeř hodně nepříjemná. Je tam řada kvalitních hráčů,“ uznal autor sedmi branekv loňské sezoně druhé ligy.

Ofenzivní záložník v přípravném období v Chrudimi koketoval i s pozicí hrotového útočníka, sám ale přiznává, že jeho srdce patří záložní řadě: „Zkusili jsme to, ale shodli jsme se s trenérem, že pro mě je místo kdekoliv v záloze.“

ZRANĚNÍ STOPLO VZESTUP

I David zažil, jak rychle může v životě vystřídat velkou radost velká bolest. Během tří měsíců prožil své největší štěstí i žal. Zažil splněný klučičí sen, první ligový start, pár týdnů potom se v nemocnici obával, jestli se na hřiště vrátí. Dnes je zpět.

Bredova kariéra byla silně ovlivněna nepříjemným zraněním. Na mládežnickém srazu si totiž před dvěma lety přetrhl křížový vaz v koleni, operace ukončila i jeho štaci tehdy ještě v dresu prvoligové Dukly. Přesto by ale trasu, na kterou se v osmnácti letech vydal, zachoval.

„Na odchodu z Hradce do Jablonce bych nic nezměnil. Zažil jsem tam skvělé tři roky, poté mě ale přibrzdilo zranění. Pak už to bylo horší,“ soudně přiznal sám David Breda.

V Chrudimi by se po náročné sezoně ve Varnsdorfu rád vyhnul záchranářským problémům. „Tým má na to, aby hrál klidný střed tabulky. Dostáváme však laciné góly. Když se jim vyvarujeme, mohly by z toho pramenit kvalitní výsledky,“ přeje si.

A kolik branek tedy od Bredy můžeme v Chrudimi čekat?

„Co nejvíc,“ přeje si čtyřiadvacetiletý záložník. „Nižší počet zápasů znamená i méně času na góly. Ale doufám, že i tak jich bude co nejvíc,“ směje se.

A zdá se, že pokud opravdu dojde na odložení úvodních dvou kol Chrudimi, první šanci by Breda dostal paradoxně proti rodnému Hradci Králové.

Otec kývl na návrat



Jméno David Breda je minimálně ve východočeském fotbale pojem. A hned dvojnásobný. Otec a syn Bredovi spolu začínali v Hradci Králové, po odchodu mladšího rodinného zástupce do Jablonce se Votroci se službami jejich mládežnického trenéra taktéž rozloučili. „Nechci se k tomu již vracet,“ odmítl komentovat šest let starou situaci. Nyní je zpět na východě Čech, místo hradeckého dresu ale oblékne Breda dres chrudimský. „S otcem jsem vše konzultoval. S trenérem Veselým sám trénoval v Hradci, s mým rozhodnutím souhlasil,“ dodal David Breda mladší.