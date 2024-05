Sváteční den přilákal na zvučného soupeře na chrudimský stadion přesně 1820 diváků. Před nejvyšší návštěvou letošní sezony Chrudim své příležitosti neproměnila, Dukla ano a odvezla si tak domů vítězství 2:0, čím udělala důležitý krok k postupu do nejvyšší soutěže. Vítězství svého týmu přihlížel i disciplinárně potrestaný trenér Petr Rada, který se postavil k divákům za plot.

Chrudimští fotbalisté doma prohráli s lídrem tabulky. | Foto: Kodl Cr

Pražská Dukla vyrazila do Chrudimi s cílem přiblížit se přímému postupu do nejvyšší soutěže a na horké východočeské půdě začala dobře. Z úvodního tlaku dokázala nejprve dvakrát orazítkovat brankovou konstrukci. V sedmé minutě pálil hodně nebezpečně Martin Douděra, jehož rána lízla zadní tyčku, stejnou trefil o tři minuty později z ostrého úhlu také hostující David Kozel.

Tlak Dukly nakonec kromě šancí přinesl i gólovou radost. Centr z pravé strany byl prodloužen na Ondřeje Ullmana, který nadvakrát procpal míč až do chrudimské branky a otevřel skóre zápasu. V jednadvacáté minutě ještě zaplněný chrudimský stadion vystrašila tečovaná střela Jakuba Hory, která ale skončila těsně nad břevnem. Následně se stále výrazněji začali projevovat také domácí fotbalisté, za zmínku stojí například zakončení Jana Závišky, se kterým si ale brankář Rada poradil.

Poločasový výsledek 0:1 chrudimské hráče nakopl a ve druhém poločase domácí svému soupeři pořádně zavalili. Aktivní byli střelecky především David Látal a Daniel Kosek, k fantastickému výkonu se ale rozchytal brankář Filip Rada, jenž předvedl několik skvělých zákroků. Dukla si nakonec vítězství pojistila po jednom z protiútoků, který dorazil za brankáře Flodera Lukáš Matějka.

Pražané tak mají již náskok sedmi bodů a výrazně se přiblížili k postupu do nejvyšší soutěže, Chrudim I přes porážku zůstala pátá. „Před skvělou návštěvou nás o to více mrzí, že jsme zápas nezvládli. Myslím si, že jsme byli rovnocenným soupeřem, rozdali jsme si to s nimi. V první půli jsme dostali branku po našem autovém vhazování, což byla obrovská chyba, že jsme nedokázali pokrýt. Druhý poločas jsme byli daleko více na míří, měli jsme šance. Škoda. Alespoň remíza by zápasu slušela,“ mrzelo kouče Radka Kronďáka.

Již o víkendu čeká Chrudim další venkovní zápas - tentokrát se představí na půdě poslední Kroměříže.