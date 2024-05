/FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA/ Hořká porážka. Ne snad ani kvůli špatnému výkonu, ale kvůli ovlivnění duelu rozhodnutím rozhodčích a smolnou chybou při klíčové brance. Chrudim rychle nad Sigmou vedla, hosté ale třemi trefami otočili ve svůj prospěch a protáhli svoji vítěznou sérii na devět zápasů. O konečném umístění mužstva MFK v druholigové tabulce se rozhodne teprve v závěrečném kole.

MFK Chrudim vs. SK Sigma Olomouc B. | Foto: Jindřich Balous

Souboj Chrudimi s olomouckým béčkem odstartoval pro domácí celek skvěle. Hned v 10. minutě si na přední tyč sběhl na centr Záviška a z voleje prostřelil brankáře Koutného. Jenže jak rychle domácí k vedení přišli, tak o něj byli zase obráni. O osm minut později přistál odražený míč přímo na noze kapitána Sigmy Langera, který ho z první poslal přesně k pravé tyči.

Za Vodojemem byl k vidění vyrovnaný první poločas, který měl velmi emotivní závěr. Nejprve ve 40. minutě udělal Mašek při svém postupu sám na gólmana kličku, Koutný ho poslal k zemi, ale penalta nebyla rozhodčí Adámkovou odpískána. V závěru navíc došlo ještě ke strkanici po souboji těchto dvou hráčů znovu, tentokrát si oba odnesli za své prohřešky žluté kartónky.

Finálové účty jsou vyrovnané. Chrudim po výtečném výkonu brala výhru v Plzni

„Myslím si, že utkání bylo hrubě ovlivněno rozhodčí. My jsme měli kopat úplně jasnou penaltu, poté se můžeme bavit o vyloučení brankáře za strčení do našeho hráče. To jsou dva momenty, které nás nahlodaly,“ zlobil se trenér MFK Radek Kronďák.

Rozhodující moment utkání přišel deset sekund po návratu z kabin. Floder smolně daroval míč před vlastní brankou soupeři a Yunusa Owolabi Muritala ho zcela bez problému dovedl za brankovou čáru, čímž poprvé v utkání poslal Sigmu do vedení! Šokovaní domácí fotbalisté se dlouho nemohli vrátit ke své hře a převahu si vytvořili až v závěru.

Jenže otevřená obrana místo vyrovnání kapitulovala potřetí. Olomouc pěkně vykombinovala akci na Fialu, jenž minutu před vypršením řádné hrací doby pečetil výhru hostů. Chrudimští tak přišli o průběžné páté místo, Olomouc B po deváté výhře v řadě stále zůstává druhá.

Krajské fotbalové výsledky: Ústecká Jiskra nedovolila senzaci a přehrála Hlinsko

„Inkasovaná branka v desáté vteřině druhého poločasu po naší chybě nás zlomila, pak jsme byli opařeni a následně jsme dokázali čtvrthodinku soupeře přehrávat, ale Olomouc prostřídala a díky kvalitě na lavičce si výsledek pohlídala,“ dodal Kronďák.

Sezonu uzavřou jeho svěřenci příští víkend na půdě Líšně.