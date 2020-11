Fantastický nástup, poté mírný útlum. Chrudimští fotbalisté nováčka druhé nejvyšší soutěže dokonale zaskočili. Již v šesté minutě se po standardní situaci chytrou tečí prosadil obránce Dominik Hašek a svým prvním gólem v chrudimském dresu otevřel skóre souboje.

Domácí mohli vzápětí přidat další branky, Ladislav Mužík ani Pavel Sokol ale skvěle chytajícího Halousku nepřekonali. V bláznivém závěru prvního poločasu nastřelili hosté z přímého kopu horní tyč Mrázkovy branky, na opačné straně nevyužil další stoprocentní příležitost nejlepší střelec Chrudimi Mužík. Po přestávce bylo fotbalově více vidět Blansko, které se celý druhý poločas snažilo o vyrovnání.

Marně. Defenzíva Chrudimi pracovala skvěle a po závěrečném hvizdu mohla společně s brankářem Mrázkem oslavit pátou nulu v sezoně.Po druhém tříbodovém zisku v řadě si Chrudimští pojistili šestou příčku, o další body budou bojovat ve středu na hřišti rozjetého Třince.

Veselý: Těžké jsme si to udělali sami



Další tři body. Vydřené, ubojované, cenné. Tato slova použil při svém hodnocení i trenér Jaroslav Veselý: „Jsem určitě spokojený s výsledkem, pro nás nesmírně cenné tři body. Myslím si, že asi zasloužené, ale bylo to strašně vydřené a těžké utkání,“ popisoval chrudimský kouč. Přesto ale našel ve výkonu zásadní nedostatky: „Nejsme takový fenomén, abychom si mohli dovolit zahazovat tolik šancí. Těžké jsme si to udělali sami,“ zlobil se. „Pro nás jsou to v tuto chvíli strašně cenné tři body, vzhledem k dalším výsledkům. Ještě nás čekají dva zápasy a musíme vzhledem k vývoji tabulky zase jet dál a zase chtít bodovat,“ podotýká chrudimský trenér Jaroslav Veselý. Další šance přijde v duelu s Třincem Františka Straky ve středu.

Chrudim - Blansko 1:0



Fakta – branka: 6. Hašek. Rozhodčí: Machálek – Matoušek, Slavíček. ŽK: Kesner, Verner, Drahoš – Ilko, Vasiljev, Klusák Bez diváků.

MFK Chrudim: Mrázek – Hašek, Drahoš, Krištof, Hlavsa – Trávníček, Kesner (81. Breda), Verner, Sokol – Mužík (77. Ju), Rybička.

FK Blansko: Halouska – Sukup, Štrbák, Vincour (57. Ilko), Buchta – Vasiljev, Kopičár (71. Šašinka), Lahodný, Kania (65. Klusák) – Harba (71. Holek) – Žák.