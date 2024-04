Nevídané. Chrudimští fotbalisté znovu splnili pověst nejlepšího útoku celé soutěže. Doma velmi rychle prohrávali s Příbrami 0:2, šesti trefami ale otočili stav ve svůj prospěch. Hrdinou duelu byl čtyřgólový útočník Lukáš Mašek!

Gólostroj. Lukáš Mašek dokonale nahradil podzimního střelce Chrudimi Davida Hufa. Proti Příbrami se trefil devatenáctiletý talent hned čtyřikrát. | Foto: klub

V Chrudimi se v prvním poločase děly pořádné věci. Již ve druhé minutě dostali hosté k dispozici standardní situaci na útočné polovině, po centru došlo k závaru, který se štěstím dostal do chrudimské sítě hostující Matyáš Coňk. Příbram prvních patnáct minut na hrací ploše vládla, ale ze své úvodní převahy nic další momentálně vytěžit nedokázala. Paradoxně, když otěže duelu převzala na svou stranu Chrudim, Felix Čejka obdržel ideální míč za domácí obranu a po nohou Flodera zdvojnásobil náskok Příbrami.

Druhá inkasovaná branka však Chrudim probudila ještě k silnější ofenzívě. A ta se vyplatila hned ve dvacáté minutě. Centr Látala z pravé strany usměrnil do příbramské sítě Lukáš Mašek, stejný hráč o dvanáct minut později usměrnil do branky střílený centr Daniela Koska a po půl hodině hry se tak v Chrudimi začínalo od nuly. Do konce poločasu se ještě oběma celkům podařilo zahrozit, rozdílový gól ale nepadl.

Po návratu z kabin však pokračovala herní dominance chrudimského týmu. Domácí měli tlak, který přetavili v obrat ve skóre po hodině hry, kde se z první trefil ukázkově kapitán Jan Řezníček a poprvé v duelu poslal chrudimské barvy do vedení. Zbytek zápasu si už Chrudimští zcela v poklidu pohlídali, navíc více jak tisícovku fanoušků potěšili i dalšími brankami.

Svoji hitparádu si rozjel útočník Lukáš Mašek, který se prosadil v zápase ještě dvakrát a dokončil tak skvělé sobotní dopoledne na čtyřech brankách. V 85. minutě ještě podtrhl obrat chrudimského celku z 0:2 na 6:2 osmou trefou v sezoně Daniel Langhamer, definitivní tečku si vzali na starost hosté, jmenovitě přesnou hlavičkou střídající Jan Brabec! Domácí tak zůstali v kontaktu s čelními pozicemi, naopak Příbram se propadá tabulkou FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY níže.

„Obrovské poděkování klukům, že stav 0:2 okamžitě srovnali a pak přidali ještě další góly. Naše situace v kabině nebyla úplně optimální. My jsme už vystrkovali růžky směrem k baráži a bavili se o tom, jenže poté jsme ty tři zápasy v týdnu nezvládli, uhráli jediný bod a to se podle mě i dnes na začátku podepsalo. Neviděl jsem to dobře, přiznám se. Tým tu ale je, soudržnost je velká, takže před kluky smekám klobouk,“ neskrýval nadšení chrudimský trenér Radek Kronďák.

Již v pátek čeká chrudimské fotbalisty Opava.