Fanoušci v Opavě viděli bláznivý duel. Řada stoprocentních brankových příležitostí na obou stranách s negativní výsledkem, pěkné kombinační akce bez lepší finální fáze. I přesto, že se nakonec prosazovali pouze Opavští, zápas skončil remízou. Exligistu dostal do vedení v 54. minutě hry Tiéhi, o dvacet minut později si však domácí Rychlý smolně srazil za záda vlastního gólmana prudký centr ze strany a stanovil tím remízu 1:1.

„Nikdo v tuto chvíli neví, zda je remíza zasloužená. Byl to hektický zápas směrem dopředu, nadstandardní druholigové utkání,“ pochvaloval si trenér Chrudimi Jaroslav Veselý. „Zápas mohl skončit klidně 5:5, remíza je asi dobrá vůči oběma týmům, protože by bylo kruté, kdyby jeden z nich vyhrál. Defenzíva nic moc, ale co se týče útoku – to bylo nadstandardní,“ dodává Jaroslav Veselý.

Opava – Chrudim 1:1

Fakta – branky: 54. Tiéhi – 75. Rychlý (vla.). Rozhodčí: Ulrich – Flimmel, Vyhnanovský. ŽK: 2:3 (Celba, Kramář – Hašek, Rybička, Mikulec). Diváci: 849. Poločas: 0:0.

Opava: Digaňa – Celba, Hnaníček (89. Helebrand), Večerka (46. Rychlý), Janoščín – Didiba, Tiéhi – Šigut (73. Darmovzal), Helešic (75. Kadlec), Lukáš Holík (75. Kramář) – Pisačič.

Chrudim: Mikulec – Hašek, Fišl, Drahoš, Trávníček (64. Dostálek) – V. Řezníček (53. Čáp), Průcha, Kesner (87. Mikor), J. Řezníček) – Juliš (64. Šplíchal, Rybička (53. Surmaj).