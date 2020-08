První poločas přinesl v Chrudimi spíše karty než šance. Nejprve putoval do sprch za faul na unikajícího Rybičku hostující Navrátil, o dvacet minut ho po druhé žluté za nesportovní chování následoval také Boula.

Dlouhá dvojnásobná přesilová hra však Chrudimi po chuti nebyla. Nemastný a neslaný výkon rozsekl až v 70. minutě po centru novice Dominika Haška pěknou hlavičkou kapitán Ondřej Kesner. Do konce zápasu již diváci viděli jen spojnici po Rybičkově střele, branku však nikoliv.

„Utkání ovlivnila obě vyloučení, vždycky to hodí zápas někam jinam. Nám už poté nezbývalo nic než trpělivě dobývat a bylo to o tom, jestli dokážeme nějakou branku vstřelit, nebo ještě z nějakého brejku nedej bože inkasovat,“ popisoval trenér Veselý. „Vím, že to nemusí být třeba úplně líbivé pro diváky nebo že nemuseli být spokojení, ale takhle se prostě ty zápasy hrají,“ omlouval výkon svých svěřenců.

Chrudim uhrála proti Táborsku nesmírně cenné tři body a do nového ročníku vstoupila vítězstvím. Nyní ji během reprezentační přestávky čeká dohrávka proti Vysočině Jihlava.

Kesner: Změna čísla hrála prim

Klíčový muž. „Hrál jako správný kapitán – svým výkonem strhl mužstvo a nakonec sám rozhodl,“ chválil Ondřeje Kesnera trenér Jaroslav Veselý. Právě Kesner úspěšným skokem a hlavičkou prostřelil brankáře Táborska a rozhodl o vítězství Chrudimi. „Všichni cítíme, že náš výkon nebyl dobrý. Možná to bude znít směšně, ale v důsledku toho, že hrál soupeř o devíti, tím bylo ještě těžší se přes jejich obranu dostat. Škoda, že jsme jako tým nepodali lepší výkon,“ popsal útrapy se zuby nehty bránícím soupeře Ondřej Kesner. Chrudimský kapitán přesedlal před letošní sezonou z čísla patnáct na osmičku. Dle prvního zápasu se jedná o správný krok. „Pro mě nový impuls, nosíval to můj oblíbený hráč z Barcelony – Iniesta,“ popsal. „Uvidíme, to ukáže až čas,“ smál se Kesner.



Chrudim – Táborsko 1:0

Fakta – branka: 70. Kesner. Rozhodčí: Berka – Vitner, Poživil. ŽK: 5:2. ČK: 0:2 (20. Navrátil, 41. Boula po 2. ŽK). Diváci: 750.

Chrudim: Mrázek – Trávníček (64. Verner), Drahoš, Vencl, Hašek – Krištof – Mužík (87. Havlena), Kesner, Breda (64. Řezníček), Dostálek (57. Sokol) – Rybička.

Táborsko: Pecháček – Dybala, Navrátil, Penc, Janošík – Vozihnoj (76. Icha), Kučera, Plachý, Boula – Musiol (76. Čapek), Tolno.