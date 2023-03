"Popravdě jsem odmala fanoušek Sparty Praha. Proto ty zápasy s ní mám rád už od mládeže. Je to pro mě takový malý svátek a platí to i o rezervním mužstvu," říká v rozhovoru pro Deník, Ondřej Kesner.

O víkendu se rozbíhá po zimní pauze opět Fortuna:Národní liga. Jak se těšíte na zápasový zápřah?

Nejen já, ale všichni se už těšíme. Letos ta příprava byla dlouhá a přece jen ten zápasový koloběh je pro nás daleko příjemnější už jen kvůli tomu, že nebudeme muset hrát na umělce. Uzavřel bych to tím, že jsme plní očekávání. (úsměv)

Nakousl jste přípravu. Ta byla letos obzvlášť dlouhá. Byla v něčem jiná?

Neřekl bych, že by naše příprava byla nějak náročnější oproti loňsku. Každopádně ale sama o sobě náročná byla, dobře jsme trénovali i jsme sehráli kvalitní zápasy. Bohužel, ne všechna utkání se výsledkově povedla, ale snad se to zlepší v soutěži.

Dokážete se odprostit od nepovedených výsledků z přípravy?

I když je to příprava, tak nás samozřejmě každá prohra štve a mrzí. Na druhou stranu příprava sezonu nedělá, ale máme nad sebou zdvihnutý prst. Víme, v čem nás tlačí bota a snažíme se na těchto věcech pracovat a odstraňovat je. Zároveň jsme si ale vědomi i našich silných stránek a věříme, že z nich budeme těšit i v jarních bojích.

Takhle sdílel Ondřej Kesner radost se svým spoluhráčem z vítězství nad Vlašimí.Zdroj: Aleš Vladyka

Z beka se branky střílí složitěji

Chrudim vstupuje do jarní části z šesté příčky. Je to pro vás dobrá výchozí pozice?

Ten pohled na tabulku je hrozně zrádný. My si všímáme, že nemáme úplně komfortní pozici, jelikož ty bodové rozdíly nejsou vůbec markantní. Až dotáhneme záchranu, tak pak se můžeme bavit o nějakých vyšších příčkách. Vzadu jsou nyní velmi kvalitní týmy, které tam dost možná na konci nebudou. Abych vám odpověděl, tak šestá pozice je sice příjemná, ale v téhle tabulce nic neříkající.

Je letos ta soutěž daleko víc vyrovnaná letos?

Za těch pět let, co ve druhé lize hrajeme, je to letos zatím nejvyrovnanější. Určitě to bude ještě hodně zajímavé. Na konci tabulky jsou např. rezerva Sparty a Slavie, které si však mohou kdykoliv pomoci a doplnit kádr o hráče z A týmu. Oba na nás ztrácí šest bodů, což je málo. To jen potvrzuje, jak obrovsky vyrovnaná ta soutěž letos je. Vzadu jsou ale i další mužstva, která přes zimu posílila a budou se chtít posunout v tabulce výše. My se nesmíme ukolébat pohledem na tabulku a musíme makat dál, tak jako na podzim.

Jak vy osobně se díváte na rezervní mužstva ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži?

Vůbec nevím, jestli toho příznivcem jsem či nejsem. Nechtěl bych, aby v soutěži hrála jen B mužstva. Na druhou stranu ta Sparta či Slavia jsou natolik kvalitní a atraktivní mužstva, že jsou pro F:NL jednoznačně přínosem.

Ten cíl pro sezonu je tedy záchrana?

Cíl je primárně daný a jasný. Byť jsme šestí, tak určitě se chceme hlavně zachránit.

Vraťme se lehce na podzim. Jako kapitán jste nastoupil do většiny utkání. Těšila vás dávka minut, kterou jste dostal?

Myslím, že jsem toho odehrál vcelku dost. Už to beru ale samozřejmě i trochu jinak. Jsem starší a zkušenější. Pro mě je primární, aby mančaft šlapal a týmu se dařilo. Tím neříkám, že mi o to dříve také nešlo, ale přece jenom jsem třeba kousal hůře, když jsem nenastoupil od začátku. Dnes už to tolik neprožívám a snažím se být prospěšný i když jsem na lavičce.

Gól jste na podzim nepřidal. Je to změnou role, kterou teď máte?

Tím, že nastupuji na pozici krajního obránce je dávání branek složitější. Trenéři nás ale dopředu tlačí, tak doufám, že se to na jaře třeba změní a že nějakou branku také přidám. (úsměv)

Letos jste nastoupil i za rezervní mužstvo. Je to pro vás návrat do minulosti, vzhledem k tomu, že tam nastupují bývalí spoluhráči z hlavního týmu?

Z tohohle pohledu je příjemné si s kluky zase zahrát. Pokud bude možnost, rád půjdu klukům kdykoli pomoci.

Ondřej Kesner (v červeném).Zdroj: Karel Dvořák

Konkurence je potřeba

Máte v hlavě nějaký zápas, který nedopadl podle vašich představ?

(vypálí) Domácí utkání s rezervou Sparty. Udělali jsme mraky zbytečných chyb, ale na druhou stranu jsme neměli prohrát. Nebyli jsme horší a bylo tady i hodně lidí, což je vždy obrovským bonusem. O to více nás prohra mrzela.

Naopak ceníte si nějakého vítězství či remízy víc než ostatních?

Nedokážu asi říct nějaký konkrétní zápas. Cením si opravdu každého vítězství, už jen kvůli tomu, že ta soutěž je nesmírně vyrovnaná.

Kterého máte oblíbeného soupeře ve F:NL?

Popravdě jsem odmala fanoušek Sparty Praha. Proto ty zápasy s ní mám rád už od mládeže. Je to pro mě takový malý svátek a platí to i o rezervním mužstvu.Dříve jsem se samozřejmě hodně těšil i na utkání s Hradcem a Pardubicemi, protože se jednalo o derby, na které vždy chodilo hodně lidí.

Tým posílil o čtyři nové hráče. Jak hodnotíte zatím spoluhráče či jak zapadli do týmu?

Všechno to jsou velmi kvalitní hráči. Do kabiny zapadli výborně a obecně s tou adaptací problém neměli. Oni vlastně nastoupili už v Tipsport Cupu v mezibloku, kde vypadali výborně. Jsou to mladí hráči a tým zkvalitní, což potřebujeme.

Přišli hráči z ligových týmu. Zvýší se konkurence, je to pro vás dobře?

Je to jednoznačně dobře. Trenéři budou mít více variant, takže to vnímám rozhodně pozitivně.

Vybičuje vás větší konkurence k lepším výkonům?

Myslím, že každý hráč potvrdí, že je konkurence zdravá a posouvá hráče dopředu. To platí samozřejmě i pro mě. Stále se ale snažím makat na sto procent, tak jako celý život a buď na mě trenéři ukáží nebo neukáží.

Úvodní zápas bude s Jihlavou. Co od něj čekáte?

Bude to samozřejmě těžké utkání. Jihlava na domácím stadionu chce vždy hrát kombinační fotbal s velkou rotací hráčů a dobrým pohybem. To je zdobí už několik let. Z tohohle pohledu víme, že to bude hodně náročné. My jsme tam sice v minulém roce vyhráli, ale bylo to trochu se štěstím. Věřím, že se na ně dobře připravíme a uhrajeme tam opět dobrý výsledek.

Na koho si musíte dát pozor?

Jihlava má ve svém středu několik kvalitních a zkušených hráčů, které doplňují talentovaní mladíci a pár hráčů ze zahraničí. Pozor si tedy musíme dávat na celý tým.

Ondřej Kesner na vyhlášení nejlepších sportovců Chrudimska obdržel ocenění v kategorii jednotlivců.Zdroj: Aleš Vladyka

Lidi si mě tady váží

Doma vás následně čeká Táborsko, které jste na podzim porazili. Jak byste nalákal domácí diváky, kteří vás táhnou k bodům už několik let?

Budeme samozřejmě rádi, když přijdou. Lidi vědí, že hrajeme hodně náročný fotbal s plným nasazením. Táborsko mocně posilovalo a rozhodně nebude jednoduchým soupeřem. I proto by to mohl být pro diváky zajímavý zápas.

Lidé ocenili chrudimský fotbal i v anketě o nejlepší sportovce Chrudimska. Vy konkrétně jste skončil na krásném třetím místě v soutěži jednotlivců. Je to pro vás důležité ocenění?

Nesmírně si toho cením a těší mě, že si mě tu lidé váží. Se vším respektem k té anketě a lidem, kteří určují ty vítěze, si ale myslím, že by si za loňskou sezonu zasloužili být oceněni moji spoluhráči, kteří vykazovali po celý rok skvělou výkonnost. Ať už to byl brankář Jirka Floder, nebo třeba Honza Řezníček.

Máte smlouvu ještě na půl roku. Jednáte o prodloužení kontraktu?

Zatím jsme se o tom nebavili, tak uvidíme. (úsměv)

Začal jste trénovat chrudimskou mládež, konkrétně U17. Vidíte budoucnost právě v trénování?

Těžko říct. Zatím je to asi hudba budoucnosti. Ještě chci nějakou dobu hrát a pak se uvidí. Je ale pravda, že mě to s kluky moc baví. Navíc jsem rád, že mohu pomáhat a učit se od pana trenéra Kovárníka, který ve fotbale něco dokázal, ať už jako aktivní hráč či jako trenér. V každém případě bych rád u fotbalu jednou zůstal, ať už to bude v jakékoliv roli.