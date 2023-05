Patnáctá remíza v sezoně znamená konečné osmé místo! Chrudim na závěr soutěže hrála bez branek s barážovým účastníkem z Vyškova a vyhoupla se až na chvost první poloviny tabulky!

Souboj s Vyškovem přinesl šance a tyčky, branku nikoliv. | Foto: Aleš Vladyka

Chrudim nastoupila do souboje s Vyškovem velmi bojovně a v prvních minutách na trávníku vládla. Udeřit mohla hned z první akce, kdy po spolupráci s Davidem Látalem zakončil lobem do tyče Petr Juliš. Chvíli na to musel Kinský vytáhnout z pod břevna hlavičku Haška, postupem času však převaha Chrudimi vyprchala a hrát začal favorit s ambicemi na postup do nejvyšší soutěže.

Slušnou šanci měl po půlhodině hry Ondřej Vintr, jehož přízemní zakončení z penaltového puntíku vyškrábl brankář Floder. O tři minuty později byla blízko gólu Chrudim, hlavička David Látala ale skončila opět pouze na tyči. První poločas přinesl řadu šancí a zajímavých fotbalových momentů, chyběly však branky.

A to se nezměnilo ani po přestávce. Rozčísnout bezbrankové skóre mohl Petr Juliš, jenže před prázdnou brankou se mu míč zamotal mezi nohama a nedokázal nakonec ani zakončit. S postupujícím časem přebíral Vyškov stále více aktivitu, dobře bránící Chrudim ale změnu stavu nepovolila. Nejblíže byl v 90. minutě střídající Toure, který ukázkovou ranou nastřelil břevno!

Chrudim zapsala remízu 0:0 a končí osmá, což je její nejlepší druholigový výsledek. Vyškov bere druhé místo a v baráži se těší na Zlín.

„Remíza chutná. Myslím si, že jsme do utkání dobře vstoupili, měli jsme tam dvě tyče, poté Julda (Petr Juliš, pozn. red.) nedal asi tisíciprocentní šanci a v závěru nám již začaly docházet síly. Soupeř střílel nebezpečně z dálky, ale gól nedal. Remízu s druhým týmem tabulky bereme, i když si myslím, že kdybychom na začátku byli úspěšnější v našich šancí, mohlo to skončit i lépe. Máme 39 bodů, chtěli jsme víc, ale jsme spokojeni - osmé místo je fantastické," radoval se po utkání trenér Radek Kronďák.