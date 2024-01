V minulém týdnu dovršili chrudimští fotbalisté málo vídaný úspěch. Z pozice druholigového týmu dokázali v patnáctičlenné konkurenci z nejvyšší české a slovenského soutěže a z týmů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY získat jako jediní tři vítězství a stali se tak výherci zimní Tipsport ligy. A co přesně tento titul obnáší?

Daniel Kutík se stal jedním ze střelců Chrudimi v Tipsport lize a přispěl tak k celkovému vítězství v této soutěži. | Foto: MFK Chrudim

Chrudimští zažili snový vstup do zápasové části přípravy před jarní části druhé ligy. Prvoligové soupeře z Teplic a Mladé Boleslavi porazili svěřenci kouče Radka Kronďáka shodně 2:1, na závěr přetlačili Varnsdorf nejtěsnějším možným výsledkem 1:0. „Je to příprava, ale šli jsme do zápasů s tím, že je určitě chceme zvládnout a porvat se o co nejlepší výsledek,“ neskrýval motivaci Chrudimi autor jediného gólu proti Varnsdorfu Daniel Kutík.

Vítězství v celém turnaji však v kabině nijak nepřeceňovali. „Brali jsme to pozitivně. Myslím si, že nás to především nakopne do další práce. Každý zápas se jako tým posouváme dál, a i když je to příprava, i tak vidím, že náš tým je čím dál tím víc pevnější,“ chválil práci celého týmu Chrudimi.

A jakou si Chrudim vysloužila odměnu? „Za první místo jsme obdrželi finanční prémii ve výši 200 tisíc Kč a putovní pohár,“ sdělil generální sekretář Martin Škrha. „Těší nás, že jsme především mohli dobře reprezentovat naše město a ukázali ho v dobrém světle napříč celou republikou,“ dodal.

Sedmý tým tabulky FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY má za sebou více jak tři týdny přípravy, stále ještě není ani v polovině. „Příprava probíhá zatím dobře, jedeme podle plánu, něco od běháme a zase něco uděláme na hřišti. Já osobně jsem zatím spokojen,“ okomentoval dosavadní průběh přípravy Daniel Kutík.

Ve středu 7.2.2024 čeká Chrudim třetiligový soupeř FK Pardubice B, následovat bude hned v sobotu duel s Duklou Praha. „Budeme se snažit pořád hrát a zlepšovat se, ať je soupeř jakýkoliv,“ uzavřel Daniel Kutík. Do soutěže vstoupí Chrudimští v první březnovou sobotu na půdě Táborska.