Po úvodním zápase jara přišla další neočekávaná pauza. Jak velká komplikace to je po fotbalové stránce?

Problém je to hlavně z důvodu herní vytíženosti, odehráli jsme po zimní přípravě jedno utkání a teď bohužel zase dva týdny nehrajeme. Ale bohužel je taková je teď doba a netýká se to jenom nás, takže si myslím, že to nebude zas tak velká komplikace.

A pro samotné myšlení hráčů? Dlouhá zimní příprava, na start jste se těšili a teď zase toto..

Pro nás je dobré, že jsme zvládli zápas na Žižkově vítězně, což pro nás je psychická vzpruha. Je lepší, že ta pauza přišla teď, než v půlce jara, takže se na zápas budeme o to víc těšit a budeme na něj dobře připraveni, nebude to nějaký velký zásah do psychiky.

Čemu jste věnovali čtrnáct dní tréninků bez konkrétní přípravy na další zápas?

Věnovali jsme je především tomu, abychom si udrželi rytmus a připravenost na zápas, až přijde a mohli se doladit i nějaké šrámy. Za tu zimní přípravu se toho stihlo hodně, takže teď byl prostor doladit třeba nějaké malé nedostatky. Navíc poslední dny ani moc počasí nepřálo, takže třeba i štěstí v neštěstí, že se to takto nečekaně odsunulo.

Vraťme se k zápasu se Žižkovem, byl to ideální start jara?

Pro nás rozhodně, jeli jsme na těžkého soupeře, který vyhlašuje ty nejvyšší cíle, byli jsme sice v tabulce před nimi, ale roli favorita plnil Žižkov na domácí půdě, ale věděli jsme, že to není nic nemožného. Byli jsme na zápas dobře připraveni, plnili jsme to, co jsme měli a to nám přineslo zasloužené tři body. Věděli jsme, že pokud chceme držet kontakt s týmy nahoře, že musíme udělat nějaké body.

Nyní je z toho stále čtvrté místo, dokonce máte možnost poskočit ještě výše. Je to fotbalová pohádka, kterou Chrudim nyní zažívá? Napadlo by vás to, že klub může být takto vysoko?

Rozhodně nikdo nečekal, že budeme takto vysoko nahoře, pořád se mluví o všech okolo, ale my jsme ukázali, že i my tam můžeme a chceme patřit. Ale musíme to dokázat i ve zbytku sezony, bude to ještě hodně těžké. Napadlo mě to, vím co v našem týmu je a teď se to naplno projevuje, takže je potřeba tvrdě pracovat dál a snažit se o co nejlepší výsledky.

Před vámi je zápas proti Táborsku. Vnímáte to jako další duel, který vás může téměř jistě posunout k záchraně, která se stále skloňuje jako priorita číslo jedna?

Táborsko oproti podzimu obměnilo kádr a to, že získalo pouhé dva body, o ničem nesvědčí, každý zápas je úplně jiný. Bude to velmi těžký zápas a rozhodne třeba jediný gól. My musíme chtít uhrát dobrý výsledek a odvézt si třeba i bod. Máte pravdu, může to být duel, který nám hodně pomůže k záchraně. Pro nás je na prvním místě záchrana a potom mohou přijít další cíle.