Premiérový zápas po restartu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Chrudimi body do tabulky nepřinesl. V brněnské Líšni rozhodovala jediná branka, domácí favorit zdolal vzdorující Chrudim 1.0.

Nevyšlo to. Nejlepší střelec Chrudimi Ladislav Mužík (v červeném) měl i v Líšni šanci na vyrovnání, branku ale minul | Foto: Aleš Vladyka

První poločas přinesl vyrovnanou podívanou, na větší brankovou příležitost se ale čekalo až do 44. minuty. To si chrudimská defenzíva nepohlídala Marka Matochu, který svůj únik zakončil přesnou střelou do Mrázkovy sítě. „První poločas byl vyrovnaný, bohužel jsme domácí pustili v závěru do brejku a dostali lacinou branku,“ komentoval klíčový moment utkání trenér Chrudimi Jaroslav Veselý.