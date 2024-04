Zřejmě nejhorší zápas letošní sezony. Chrudimští fotbalisté absolutně nezvládli souboj s o sestup bojujícím Žižkovem a na jeho hřišti prohráli výsledkem 1:3. Porážku řídil bývalý chrudimský záložník David Sixta.

ilustrační foto | Foto: klub

Za slunečného, ale velmi chladného, počasí se na Žižkově od úvodních minut hrál fotbal slušné druholigové úrovně. Oba celky chtěly hrát aktivně do ofenzivy a brankáři obou týmů se museli mít na pozoru. První opravdu nebezpečná gólová situace přišla ale až ve 28. minutě, kdy se do odraženého míče opřel hostující Jan Řezníček, jehož rána z dobrých pětadvaceti metrů skončila na břevně domácí brány.

Jen o malou chvilku později se poprvé v zápase měnilo skóre. Velké chyby v rozehrávce hostů využil David Sixta, který se dostal nikým neatakovaný k balonu uvnitř velkého vápna Chrudimi. V rozhodující chvíli zachoval chladnou hlavu a pohodlně propálil bezmocného brankáře Flodra - 1:0. Domácí se ale z vedení radovali sotva dvě minuty. Hned po rozehrávce hosté totiž vybojovali roh a po centru Čoliće se hlavou prosadil Václav Míka.

Další branka v zápase padla v úvodu druhé půle. V probíhající 53. minutě domácí fotbalisté na polovině soupeře vybojovali balon a přesnou přihrávku od Batioji i díky lehké teči obránce poslal do sítě svým druhým gólem v zápase David Sixta. Jen o tři minuty později pak zpoza vápna mířil nebezpečně domácí kapitán Milan Jirásek, balon ale poslal jen těsně nad břevno.

Po hodině hry to mohlo být již o dva góly. Míč za obranu dostal Prošek, který dokonce udělal kličku hostujícímu brankáři a z úhlu zakončoval do odkryté brány. Mířil dobře, avšak na brankové čáře balon odkopl jeden z vracejících se obránců Chrudimi. V 79. minutě se ale domácí přeci jen dočkali. Bernardo Rosa poslal z přímého kopu do vápna přesný centr na hlavu Josefa Divíška, který zamířil přesně k tyči - 3:1! Závěrečnou desetiminutovku Žižkovští zvládli po taktické stránce již bez problémů, soupeři nic nedovolili a po zásluze si do tabulky připsali tři důležité body za vítězství 3:1.

„Jsme velmi zklamaní. Po prvním poločas bych si ani nedokázal představit, že můžeme utkání prohrát. Druhou půlku snad ani nechci hodnotit,“ okomentoval stručně průběh duelu trenér Radek Kronďák.

Napravit zaváhání mohou Chrudimští již v sobotu v dalším domácím zápase s Příbramí.