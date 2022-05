Chrudim mohla v Ústí nad Labem stačit k potencionální jistotě záchrany i remíza, svěřenci Radka Kronďáka ale vzali osud do svých rukou.

V prvním poločase měli Východočeši velkou míru štěstí, protože po zakončení Černého zaduněla za brankářem Floderem branková konstrukce, konkrétně břevno. Poločasový výsledek 0:0 sliboval do druhého poločasu velké drama, místo toho ale přišla chrudimská krasojízda.

Hosté se do vedení dostali v 53. minutě, kdy si balon zpracoval Martin Šplíchal a přesným zakončením otevřel skóre zápasu svým premiérovým gólem v organizaci MFK Chrudim.

A za chvíli bylo ještě veseleji. Po deseti minutách hry se dorážkou své první střely prosadil popáté v sezoně nejlepší střelec Chrudimi Filip Firbacher, chvíli před koncem poté využil otevřené ústecké obrany Petr Juliš, jenž svůj samostatný únik také nadvakrát přetavil ve třetí branku. Domácí hráči se na odpověď nezmohli.

„První gól nám hodně pomohl, Ústí muselo otevřít svoji hru a my jsme toho dokázali využít,“ těšilo Martina Šplíchala. Chrudim je tak zachráněná a může si razantně oddechnout. „Už nemusíme hrát pod žádným tlakem, i přesto ale chceme ve středu vyhrát,“ nabádá Šplíchal.

„Nechci to hodnotit herně. Zajímá mě výsledek 3:0 a nic jiného. Jeli jsme si sem pro záchranu, což se nám povedlo. Hrajeme sedmý zápas zápas za sebou po třech dnech, kluci to oddřeli, měli toho plné zuby. Výsledek je pro nás to nejdůležitější, jsme zachránění, snad i právem. Cítíme se unaveně, bylo to náročné, pořád jsme byli v roli že musíme, dnes to poprvé bylo jinak, musel soupeř. Kluci to odmakali, a i díky tomu jsme to zvládli," usmíval se trenér Radek Kronďák.

„Při příchodu do Chrudimi jsem viděl enormní snahu to zachránit. Všichni, od pana Linharta, přes hráče až po kustody pro to dělali všechno," pochvaloval si atmosféru, v níž pracoval po svém návratu na fotbalovou lavičku muž, který v mezitrenérském období pracoval jako skaut pro Viktorii Plzeň.

„Na začátku jara bych neřekl, že prohrajeme pouze jednou, a to až v 95. minutě v Třinci. Po zimě jsem říkal, že bude potřeba sedm výher, před dnešním zápasem jsme získali za jaro 21 bodů, a stejně jsme to museli ještě dnes potvrdit," počítal. „Jako trenér musíte poskládat mužstvo na to, co chcete hrát, to je základ. Já jsem od Tomáše Linharta v zimě tu možnost dostal, a přineslo to výsledek," zmínil klíč k chrudimské záchraně.

28. kolo:

Ústí nad Labem – Chrudim 0:3

Fakta – branky: 53. Šplíchal, 63. Firbacher, 87. Juliš. Rozhodčí: Batík – Kotalík, Dohnálek. ŽK: 2:1. Diváci: 875. Poločas: 0:0. Ústí nad Labem: Plachý – Hudec, Jiránek, Černý, Strada – Ogiomade, Emmer, Kurka, Čičovský (77. Miskovič) – Tymošenko (70. Uličný), Švanda (54. Krobot). Chrudim: Floder – Míka, Donát, Koželuh, Sokol – J. Řezníček – V. Řezníček (46. Záviška), Šejvl (88. Drahoš), Kesner (80. Průcha), Šplíchal (67. Vrána) – Firbacher (67. Juliš).

Ve středu dorazí do Chrudimi postupující Zbrojovka Brno. Zápas začne v 17 hodin.