Do Athén východních Čech zavítali před startem jarní části tři hráči z Balkánu. Nejznámějším z trojice hráčů je rozhodně Benjamin Čolič, který zanechal velmi tučnou stopu v Českých Budějovicích, kde patřil dlouhodobě k oporám týmu. Za zmínku stojí také příchod Tomáše Koukoly do defenzivních řad a fanoušky rozhodně překvapil i příchod venezuelského reprezentanta do 20 let Luise Ruize. V neposlední řadě je třeba zmínit, že před jarní části sezony opustil kádr nejlepší střelec týmu i celé souteže David Huf. Jako náhrada za tohoto ostrostřelce byl přiveden talentovaný Lukáš Mašek, který by se měl postarat o gólové táhnutí Východočechů.

„Myslím si, že posílení kádru pro jarní část se povedlo. Jediná věc, která mě trochu trápí, že noví hráči ze zahraničí nedorazili o něco dříve, abychom je lépe poznali, navíc, když byla příprava tak dlouhá,“ mrzí trenéra Radka Kronďáka.

Chrudimský lodivod, jak již bylo zmíněno, se nemůže v jarní části spoléhat na gólostroj jménem David Huf. Jeho místo by měl nahradit Lukáš Mašek a překvapit mohou i hráči z rezervního týmu, kteří v přípravě sehráli hned několik povedených zápasů.

„Jsem rád, že jsme zde na podzim pomohli Davidovi Hufovi k ligovému angažmá v Bohemians, momentálně přišel do útoku mladý Lukáš Mašek, od kterého čekáme, že ho plnohodnotně dokáže nahradit. Dále budeme využívat i kluky z našeho béčka Michala Zvolánka a Davida Váchu," dodává Kronďák.