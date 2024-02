Po odchodu nejlepšího střelce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Davida Hufa se zdá, že Chrudim našla gólové nástupce. V přípravě proti béčku Bohemians se znovu dvakrát trefil Lukáš Mašek, stejný podíl i zapsal srbský hráč na zkoušku Aleksandar Trajkovič. Výsledek 9:2 značí čtrnáct dní před startem ligy o herní pohodě Kronďákova týmu.

Chrudimští si zastříleli, když se devětkrát trefili do sítě rezervy Bohemians. | Foto: MFK Chrudim

Fotbalisté Chrudimi nevstoupili do utkání proti rezervě Bohemians 1905 vůbec dobře a již ve druhé minutě inkasovali. Náskok však hostujícímu týmu nevydržel příliš dlouho. Pěkně sehraná akce z osmé minuty přihráli míč na puntík Janu Záviškovi, který z voleje nedal hostujícímu Soukupovi šance zareagovat. A o chvilku později bylo na umělé trávě Stadionu Emila Zátopka ještě veseleji. Po rohovém kopu nejprve nebezpečně hlavičkoval Vilotić, po zásahu brankáře hlavou dorazil balon do sítě jiný obránce - Tomáš Koukola a poslal favorita do vedení.

Ještě do pauzy se prosadili další dva hráči na zkoušku, dobrou práci před brankářem odvedli Lukáš Mašek a Aleksandar Trajković, kteří stanovili poločasové skóre na 4:1. I po pauze kupili hostující hráči chybu za chybou a náskok druholigového celku tak výrazně rostl. Druhou trefou v duelu zakončil samostatný únik Lukáš Mašek, hrozivou chybu v rozehrávce následně trestali vpředu aktivní David Látal a David Bauer.

Za soupeře sice dokázal snížit Daniel Pomáhač, poslední střelecké slovo si ale vzali Aleksandar Trajkovič a také Filip Novotný, který v 88. minutě uzavřel na konečných 9:2!