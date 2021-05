Fotbalisté Chrudimi hledají střeleckou formu. Zn.: Spěchá. Další duel bez vstřelené branky sehráli na půdě Vlašimi. Herně byli lepším týmem, vypracovali si i řadu brankových příležitostí, ale v koncovce selhali. Největší šanci zahodil Korejec Ju, před kterým dokonce zívala poloprázdná branka jen s bránícím Petrem Bredou. Nedal. Fotbalisté Chrudimi hledají střeleckou formu. Zn.: Spěchá. Další duel bez vstřelené branky sehráli na půdě Vlašimi.

A právě zachránce Vlašimi na straně jedné udeřil krátce před poločasem pěknou přízemní střelou z velkého vápna, kterou rozhodl o výhře Vlašimi 1:0!

Trenér Jaroslav Veselý tak po šesté porážce z posledních sedmi zápasů jen stěží hledal slova: „Dnešním dnem jsme si vypili kalich hořkosti až do dna. Nemůžu říct vůbec nic na náš výkon, který byl jeden z nejlepších za poslední dobu. Utkání mělo minimálně skončit remízou, ale znovu nás dohnala bolest z uplynulých zápasů, protože nejsme schopni dát branku, a to ani do prázdné,“ povzdychl si. „Naše neúspěchy definuje problém vstřelit gól ze hry, opakuje se to dokola. Je na čem stavět, ale bez gólu to prostě nepůjde,“ dodal.

Předposlední možnost v letošní sezoně dostane Chrudim v sobotu proti Žižkovu.

FC Sellier & Bellot Vlašim - MFK Chrudim 1:0 (1:0)

Branky: 55. P. Breda. Rozhodčí: Machač - Melichar, Váňa. ŽK: 1:3 (Svoboda - Kesner, Verner, Vencl). Diváci: 90. Vlašim: Řehák – P. Breda, Broukal, Štochl, Svoboda – Jurásek (73. Janda), Křišťan, Průcha, Zinhasović (90+1. Zukal) – Bassey (73. Dias), Červenka (84. Firbacher). Chrudim: Zíma – Hašek, Drahoš, Vencl – Mužík, Řezníček (86. Nikodem), Kesner, Verner, D. Breda (71. Látal) – Rybička, Ju (64. Čáp).