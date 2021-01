Porážky se Spartou rychle zapomenuty, MFK Chrudim bere první vítězství v přípravě. V úvodním zápase zimní fotbalové Tipsport ligy zvítězil proti konkurenčnímu Varnsdorfu 2:0, o branky se postarali oba chrudimští útočníci.

Ubránili. Po osmigólovém přídělu od pražské Sparty se MFK Chrudim vrátil k podzimní tradici – ubránil nulu! | Foto: Deník/Michal Káva

Chrudimští proti Varnsdorfu znovu protočili dvě jedenáctky, ani jedna ale směřovanou cestu za vítězstvím nenarušila. Na první brankovou příležitost se na složitém terénu čekalo přes půl hodinu hry a ihned byla gólová. Přesnou přihrávku novice Čápa uklidil na přední tyči do branky Petr Rybička a poslal Chrudim do vedení. Řada šancí na obou stranách na přelomu první a druhé půle změnu stavu nepřinesla, definitivní tečku za skóre tak udělal po dobrém napadání a přesném pasu Kesnera do pokutového území přesnou přízemní střelou David Látal.