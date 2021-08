Doslova snový start prožila po hororu ve Vlašimi Chrudim doma proti Třinci. Na první rohový kop si již v páté minutě naskočil Petr Rybička a otevřel tím střelecký účet zápasu. Stejný hráč vzápětí zahodil ještě samostatný únik, po kterém začal zlobit Třinec. Tým pod vedením trenéra Františka Straky si vypracoval silnou územní převahu, v největší šanci nastřelil zakončením zpoza pokutového území tyč hostující Václav Juřena.

I po přestávce měli třinečtí fotbalisté herně navrch, bezmoc ve finální fázi ale stále více nahrávala do karet Východočechů. A když to hosté ještě více otevřeli, přišel trest. V 89. minutě si na ukázkový centr Petra Průchy naskočil neobsazený Petr Juliš, který uklidil balon do sítě. Následně se prosadil i střídající David Surmaj, který pečetil výhru 3:0 a první tři body pro MFK Chrudim!

„Ve druhé lize je první gól určující, což se ukázalo i nyní. Pak jsme hráli více z bloku, měli jsme dobrou polovinu poločasu, vytvořili si další šance, ale postupem času začali prohrávat osobní souboje a soupeř přidal. Zasloužili jsme si trochu štěstí za minulé zápasy a na konci se nám přístup vrátil. Výsledek 3:0 neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti, je to kruté, ale musíme makat dál a pokračovat v této pracovitosti. Stále můžeme hrát lépe,“ neustále hledá posun dopředu trenér Chrudimi Jaroslav Veselý.