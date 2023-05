Jedenáctou remízu v letošní sezoně zapsala Chrudim v souboji 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Třinci. V souboji poslal domácí do vedení Filip Firbacher, vyrovnání přišlo těsně před přestávkou z hlavy Foltyna. Chrudim tak remizovala s Třincem 1:1 a posunula se na zisk dvaatřiceti bodů.

Chrudim se vrátila na remízovou jízdu proti Třinci. | Foto: Adam Joska

Souboj Chrudimi s Třincem začal na východě Čech opatrným fotbalem, oba celky se soustředily především na kvalitní defenzívu. První zahrození přišlo na straně Třince z pravačky Lukáše Holíka, který se opřel do míče a rozvlnil síť chrudimské branky, bohužel pro hosty jen z boku. Práce pro Jiřího Flodera přišla ve 36. minutě, kdy musel konečky prstů vyškrábnout nepříjemnou střelu Machuči.

Ve vyrovnaném průběhu první půle se skóre poprvé měnilo šest minut před pauzou, do vedení se dostali domácí. Centr na zadní tyč našel Filipa Firbachera, který v pádu zasáhl balon a s velkým štěstm ho dopravil až do třinecké sítě. Radost však chrudimských fotbalistům příliš dlouho nevydržela.

Na konci poslední minuty řádné hrací doby prvního poločasu přišel ze standardní situace do šestnáctky centr na hlavu kapitána Martina Foltyna, který míč umístil mimo dosah gólmana Flodera. Ve druhém poločase jsme sledovali především marné dobývání třinecké šestnáctky, nejblíže rozhodnutí byl Petr Juliš, jehož ránu z pravé části pokutového území ale Adamuška reflexivně zlikvidoval.

Chrudim tak remizovala s Třincem 1:1 a zapsala jedenáctou remízu v letošní sezoně, Třinec pod novým trenérem bodoval podruhé v řadě. V chrudimské kabině panovala velká nespokojenost: „Byl to asi náš nejméně povedený výkon od doby, co v Chrudimi jsem. Ani první, ani druhý poločas se nám nepovedl. Možná za to mohla tíha toho, že jsme věděli, že když utkání zvládneme, budeme takřka jistě zachránění, možná únava z cesty do Karviné. Nechci výkon omlouvat. Komu se ale omluvit, to jsou naši fanoušci, protože dnes výkon rozhodně nebyl takový, jaký bychom si my nebo oni představovali. Nevyšlo nám to od prvního do posledního hráče. Máme zase bod, ale chtěli jsme tři," zhodnotil duel trenér Radek Kronďák.

Příští sobotu se Chrudim představí na půdě pražské Dukly.

MFK Chrudim - FK Třinec 1:1

Fakta - branky: 39. Halász – 45. Foltyn. Rozhodčí: Rouček – Leška, Šafránková. ŽK: 1:1. Diváci: 650.

Chrudim: Floder – Halász (46. P. Juliš), Hašek, Míka, Skwarczek – Řezníček – Kesner (C) (71. Kodýdek), Průcha, Záviška (78. Sotorník) – Jedlička (46. Látal), Firbacher.

Třinec: Adamuška – Straňák, Brak, Foltyn (C), Jursa (76. Samiec), Machuča, Omasta (90. Tandara), Hrdlička (46. Gembický), Turyna (46. Slaninka), Holík (78. Szewieczek), Juřena.