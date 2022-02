Na pražském Strahově nakonec branka nepadla, spokojenost s čistým kontem ale byla na straně trenéra Chrudimi Radka Kronďáka jen poloviční: „Jsem spokojený s tím, že jsme uhráli proti silnému soupeři na jeho hřišti čisté konto, na druhou stranu mě mrzí, že jsme neproměnili své šance, kdy jsme do desáté minuty dva nebo tři góly mohli dát. Podobné situace musí v mistrovských zápasech končit gólem, jinak problém bude nadále pokračovat,” povzdychl si.

Chrudim v uplynulém týdnu potvrdila přestup Petra Rybičky do Hradce Králové, opačnou cestou putovali na hostování do konce sezony hradečtí Jan Záviška, Marek Kejř a útočník Filip Firbacher, jenž má být právě Rybičkovým nástupcem. Co se týče příchodů, to v Chrudimi ještě konečná není. „Příprava celkově probíhá dle představ, stále se ještě poohlížíme po nějakých hráčích a věříme, že ještě dokážeme posílit,” okomentoval téma změn Radek Kronďák.

Příští sobotu si jeho svěřenci po Spartě B vyzkouší přípravný zápas i se slavistickou rezervou.

AC Sparta Praha B - MFK Chrudim 0:0

Sparta B: Kotek – Vydra, Jonáš, Kozák, Borkovec, Piško, Pudhorocký, Horák, Šilhart, Goljan, Turyna (střídali: Benada, Dao, Dudl, Gelašvili, Holoubek, Chervak, Vácha, Večerka, Tvaroh).

Chrudim: Ordelt – Kesner, Fišl, Šejvl, Sokol – J. Řezníček, Kejř – Vrána, Záviška, Průcha – Firbacher (střídali: Tkadlec, Látal, V. Řezníček, Šplíchal, Juliš, Čáp, Surmaj, Floder).