Béčko Slavie Praha, které devět z deseti bodů získalo v domácím prostředí, začalo proti Chrudimi velmi dobře a hned ve 3. minutě hry měl první velkou šanci zápasu Albert Labík. Ten se na rohu velkého vápna krásně opřel do balonu a povedenou ranou nastřelil vzdálenější tyč Flodrovy brány. Pak se v dalších minutách hrál spíše opatrný fotbal bez větších příležitostí.

Další šance přišly až ve druhé části prvního poločasu. Velmi blízko ke gólu byl ve 35. minutě po centru Kejře hlavičkující Filip Firbacher, jenže gólman Sirotník skvěle zasáhl a následně zlikvidoval i dorážku z bezprostřední blízkosti. Pár minut před koncem poločasu se pak v dobré pozici uvnitř vápna snesl balon na hlavu Labíka, ten ale nechal vyniknout gólmana Flodra.

Vstup do druhého poločasu vyšel lépe hostujícím fotbalistům. Klíčovou osobou zápasu se stal stoper Václav Míka. Toho v 55. minutě skvěle vychytal po střele z otočky Sirotník, avšak po následném rohovém kopu si na balon ideálně naběhl znovu Václav Míka, na jehož hlavičku byl gólman sešívaných krátký.

Defenziva Chrudimi působila velmi zkušeně a mladíky Slavie prakticky k ničemu nepouštěla. Naopak to byli Východočeši, kteří mohli v závěru dotáhnout některý ze svých protiútoků ke gólovému konci. To se jim ale nepovedlo a utkání tak skončilo nejtěsnějším rozdílem 0:1.

„Každé body jsou ve druhé lize důležité, z venku jsou ale dvojnásobně těžké. Důkladně jsme se na Slavii připravovali, věděli jsme, že mají personální problémy. Hráči soupeře jsou mladí, běhaví a pro nás to byl hodně náročný zápas. Začátek nám nevyšel podle představ, měli jsme velké štěstí, Jirka Floder tam chytil obrovskou šanci. Postupem času se hra vyrovnala, přelévala se ze strany na stranu a my jsme si pomohli standardní situací. Po prvním gólu jsme měli ještě asi čtyři šance, ale nedali jsme je, a tak jsme se museli bát až do úplného konce,” okomentoval průběh duelu chrudimský trenér Radek Kronďák.

V sobotu 22. října hostí Chrudim doma rezervu Olomouce (10.15).

SK Slavia Praha B – MFK Chrudim 0:1

Fakta – branka: 56. Míka. Rozhodčí: Zaoral – Pfeifer, Cichra. ŽK: 2:4. Diváci: 380. Poločas: 0:0. SK Slavia Praha B: Sirotník – Trédl, Behenský, Švec, Labík – Nikl, Šubert (79. Kopáček), Planka, Beran (79. Alrashdi) – Singhateh (89. Biegon), Šmiga (73. A. Pudil). MFK Chrudim: Floder – Koželuh, Hašek, Míka, Jančura (42. Kesner) – Řezníček – Vrána (65. P. Juliš), Kejř (82. Látal), Skwarczek, Záviška – Firbacher (65. Jedlička).