Fotbalisté Chrudimi v utkání 22. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazili Opavu 1:0. O osudu utkání rozhodla 80. minuta, ve které proměnil nařízenou penaltu domácí Michal Skwarczek a zajistil chrudimskému celku tři body.

Chrudim v klíčovém souboji přetlačila Opavu. | Foto: Aleš Vladyka

Důležitý souboj o pozice ve spodní polovině tabulky začal výrazně lépe pro Chrudim, která na svého opavského soka výrazně nastoupila. Hned v první minutě zatopil brankáři Lasákovi David Látal, jehož forčekink málem vynesl velkou příležitost pro Jedličku, tomu ale zazlobilo v nejdůležitější moment zpracování. O chvíli později již musel opavský brankář zasahovat, mimo tři tyče vytáhl zakončení Jana Řezníčka.

Nejvýraznější příležitost Opavy v první půli přišla po chybě chrudimského stopera Míky, který příliš váhal s rozehrávkou a po jeho ztrátě pořádně protáhl Flodera David Macháček. Bezbrankový první poločas ještě více donutil aktivní Chrudim ke hře do ofenzívy. V šanci však neuspěl například kapitán Ondřej Kesner, na opačné straně pro změnu technické zakončení Patrika Haitla z volného přímého kopu skončilo nad břevnem.

Rozhodnutí přišlo na přelomu osmdesáté minuty. Filip Firbacher byl zjevně podražen v pokutovém území, nařízenou penaltu si postavil Michal Skwarczek, jenž poslal gólmana Lasáka na opačnou stranu branky - 1:0! Po vstřelené brance již domácí celek v poklidu hlídal vedení, které mohl ještě v závěru navýšit střídající Juliš, svůj samostatný únik ale gólovou tečkou nezakončil.

Chrudim po pěti jarních remízách poprvé zvítězila, Opavu porazila těsně 1:0. Naopak krize soupeře se ještě více prohloubila, na první jarní výhru Opava stále čeká.

„Já si myslím, že jsme si za vítězstvím od začátku šli. Opava přijela hrát zezadu a bránit a bylo strašně těžké se do jejich obrany dostat. Navíc byl hodně těžký terén, dlouho jsme nevěděli, zda se vůbec bude hrát. Za to patří hráčům a všem velké poděkování. Střel jsme zase tolik neměli, ale ubojovali jsme to a máme tři body, které jsou nesmírně důležité,” těšilo spokojeného kouče Radka Kronďáka.

MFK Chrudim - SFC Opava 1:0

Fakta - branka: 80. Skwarczek (pen.). Rozhodčí: Křepský – Arnošt, Pochylý. ŽK: 1:1. Diváci: 680.

Chrudim: Floder – Záviška (74. Jančura), Míka, Skwarczek, Hašek, Halász – Kesner (C) (88. Kodýdek), Řezníček, Průcha – Látal (46. P. Juliš), Jedlička (46. Firbacher).

Opava: Lasák – Cykalo, Omale (19. Macháček, 85. Ščudla), Rychlý, Janoščín – Helebrand, Kadlec, Haitl (85. Whiffen), Kopečný (85. Bílek), Rataj (74. Hranoš) – Yunis.