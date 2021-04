Před televizními kamerami měli chrudimští fotbalisté svázané nohy, úvodní minuty jim herně nevyšly, aktivnější Ústí jejich nepřesnosti však potrestat nepodařilo. Paradoxně v době, kdy se domácí začali zvedat, přišel těsně před poločasovou přestávkou šok. Odkop Petra Drahoše míčem trefil ústeckého útočníka, rozhodčí však viděl vzájemný kontakt obou hráčů a odpískal penaltu. Tu s přehledem proměnil Michal Bílek, který poslal Ústí do vedení.

„Selhali jsme proto, že jsme prochrápali první poločas. Prvních třicet minut bylo strašně bázlivých, kdy jsme se přehrávali sami, ne že by nás přehrával soupeř. Chyběla mi odvaha hrát, byli jsme klasicky všude druzí, nedostupovali hráče, dávali si alibistické nahrávky, jeden se schovával za druhého,“ zlobil se naštvaný trenér Jaroslav Veselý. „Za mě není důvod se takto prezentovat, nejsme úplně pod tlakem nějakého umístění, záchrana je splněná, nerozumím tomu, proč se takto prezentujeme,“ pokládal otázky.

Po přestávce se herní projev Chrudimi zvedl, do šancí se dostával především nejlepší střelec soutěže Ladislav Mužík. Jeho samostatný únik však skončil střelou nad branku, šanci vyrovnat měl při druholigové premiéře také mladý útočník Petr Juliš. Výsledné skóre 0:1 se již však nezměnilo, Chrudim prohrála po sedmi zápasech a v tabulce se sesunula na páté místo.

„Je škoda, že takovýto duel rozhodne penalta, která asi neměla být, co jsme slyšeli a viděli, to už je druhá věc. Ale já bych to v tom nehledal, hledal bych to v prvním poločase, a že jsme druhý poločas byli zbrklí, šancí tam bylo hodně, chtělo to více klidu, abychom nějakou branku vstřelili,“ dodal trenér Jaroslav Veselý. „Abychom v této soutěži uspěli, nelze hrát padesát nebo šedesát minut,“ uzavřel.

Šanci na opravu mají chrudimští fotbalisté již ve středu ve Varnsdorfu.

MFK Chrudim - FK Ústí nad Labem 0:1.

Branky: 44. Bílek (pen.). ŽK: 1:3 (Vencl – Strada, Miskovič, Koubek). Poločas: 0:1. Rozhodčí: Petřík – Dresler, Mojžíš. Hráno bez diváků.

MFK Chrudim: Zíma – Hašek, Drahoš (60. Fofana), Vencl – Breda, Čáp (60. Juliš), Verner, Hlavsa (60. Dostálek), Sokol (78. Havlena) – Ju (46. Řezníček), Mužík.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Strada, Glöckner, Bílek, Písačka – Gollnack (72. Koubek), Miskovič, Emmer (90+2. Hudec) – Kušej (79. Černý), Prošek (79. Čičovský) – Chodora (72. Jiránek).