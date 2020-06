Důležitý souboj začala Chrudim dobře. Úvodní aktivita domácího celku byla velmi rychle a právem odměněna, když samostatný únik proměnil Petr Rybička. A když byl o deset minut později ve vápně faulován Kesner a nařízený pokutový kop proměnil Ladislav Mužík, vedli domácí v poločase 2:0.

Ani tentokrát ale duel do poklidného závěru dovést nedokázali.

Po rychlém vyrovnání Ústí se znovu rozhodolo až v posledních minutách. Střídající Jan Havlena nejprve premiérovou trefou poslal domácí do vedení, to ale po třech minutách umazal z pokutového kopu Matějka. „Máme zápas pod kontrolou a dokážeme z něho udělat bramboračku. Není to v kondici, ale v hlavách,“ zlobil se po remízovém duelu trenér Jaroslav Veselý.

Strhující duel tak skončil nerozhodně 3:3, Ústečtí tak před Chrudimí udrželi jednobodový náskok.

Chrudim – Ústí nad Labem 3:3



Fakta – branky: 23. Rybička, 34. z pen. Mužík, 81. Havlena – 54. a 86. z pen. L. Matějka, 58. Drame.

Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler. ŽK: Janoušek – Chodora, D. Richter. Poločas: 2:0.

MFK Chrudim: Zíma – Krčál, Fofana, Vencl, Hlavsa – Kesner, Janoušek – Mužík (66. Ujec), Sixta, T. Dostálek (76. Nikodem) – Rybička (76. J. Havlena). Trenér: J. Veselý.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – J. Peterka, Hudec, Pimpara, Písačka (90. Kolařík) – Drame, Prošek, Miskovič, Chodora (46. Bassey) – L. Matějka, D. Richter. Trenér: P. Vrabec.