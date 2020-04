Na vládní „ano“ čekali jako na smilování. Dočkali se. Již v pondělí vyběhnou k prvnímu tréninku po více než měsíční nucené přestávce fotbalisté MFK Chrudim, kteří v dáli vyhlíží restart FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Jak tedy bude vypadat úvodní týden chrudimských tréninků? „Musíme doporučovat vládní nařízení a doporučení LFA, takže ve skupinkách, s dvoumetrovým odstupem a bez soubojů,“ popisuje trenér Veselý. To ale ještě není vše. „Hráči si budou sami měřit teplotu, přijedou už oblečení tak, aby do kontaktu nepřišli,“ dodává. A jak je to možné zařídit? „Máme výhodu, že v Chrudimi můžeme využít areál Letního stadionu. Je prostorný a jednotlivé skupiny budou rozprostřeny tak, že se nepotkají.“

Základem důvěra

Stejně jako ostatní ligová a druholigová mužstva i chrudimští fotbalisté mají za sebou měsíc individuálních plánů. „Snažili jsme nezakládat plány jen na kondici a složit je zajímavě,“ tvrdí hlavní kouč v tuto chvíli desátého týmu tabulky. Průběžné kontroly plnění daných plánů však neprováděl. „Moje trenéřina je založena na důvěře. Hráči by byli sami proti sobě. Pokud by je neplnili, časem by se to ukázalo. Jediné, co by mohlo přijít je ztráta místa buď v sestavě či dokonce na lavičce,“ varuje.

Trenérský tým před pondělní premiérou rozdělil mužstvo do skupin, které budou napříč celým areálem pravidelně rotovat. „Budeme pracovat na individuální technice, částečně můžeme cvičení zaměřit i takticky. Není to ideální, ale i tak je to pro všechny vzpruha. Fotbal je přece týmový sport, vše je lepší než běhání po lese,“ s úsměvem reaguje na nastalou situaci Jaroslav Veselý.

Kdo rotuje, vyhraje

O plánech na další týdny v Chrudimi mluvit nechtějí. Ani nemohou, jasné není nic. Nařízení se mohou uvolnit dříve, nebo přesně naopak. Předběžný start soutěže je naplánován až na začátek června. „Je to dlouho, hlavní bude udržet mysl. Termín se může měnit, je to nápor na psychiku,“ je si vědom kouč.

Pokud by soutěž v dohledné době začala, úkolem bude dohrát ji v co nejkratším čase.

S podobnou situací se Jaroslav Veselý jako trenér nikdy nesetkal: „Pro nás je to velké novum. Bude záležet, jak který tým dokáže s hráči rotovat,“ popisuje budoucí základ úspěchu v letošním ročníku F:NL. „Bude to více turnaj než sezona. Prim budou hrát týmy s širokými kádry. I proto jsem rád, že se nám podařilo přes zimu kvalitně posílit,“ raduje se na závěr trenér MFK Chrudim Jaroslav Veselý. „Na jedenáct hráčů šest zápasů za čtrnáct dní prostě není možné odehrát,“ uzavírá.