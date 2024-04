Věc v chrudimském fotbale nevídaná. Tým, který byl po pěti kolech na posledním místě, nyní zapsal třetí vítězství v řadě a v tabulce mu aktuálně patří třetí, barážová pozice! Jako poslední odnesla formu Kronďákova výběru Jihlava, která sice v Chrudimi po půli vedla, senzační druhý poločas ale znamenal velký obrat a výhru 2:1!

ilustrační foto | Foto: klub

V Chrudimi se začalo zostra, již ve druhé minutě zůstal v šestnáctce nepokrytý útočník domácích Lukáš Mašek, který ale z bezprostřední blízkosti nedokázal usměrnit balón mezi tři tyče. Tím byl však s brankovými příležitostmi konec, z herní převahy Chrudim nic nevytěžila a naopak se musel pořádně činit brankář Floder.

Po čtvrthodině hry mohl Araujo-Wilson využít neshod v chrudimské defenzívě, jeho střelu ale domácí gólman reflexivně vyrazil. Stejně tak si poradil s obrovskou příležitostí Jakuba Selnara, který z hranice vápna opět prověřil jeho pozornost. I přesto se nakonec Vysočina Jihlava dočkala. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu se střela Adama Peška otřela o kapitána Filipa Vedrala, jehož teč zapadla přesně do rohu chrudimské branky.

Do druhého poločasu však nastoupila Chrudim jako vyměněná. Od začátku výrazně udávala tempo a postupem času se začali objevovat zajímavé šance. Brankář Pavel Soukup dělal, co mohl, poprvé však kapituloval už v 51. minutě, kdy zůstal před jeho brankou nehlídaný David Látal a chrudimský útočník se z blízkosti nedokázal mýlit.

Vyrovnaný stav vydržel na stadionu Za Vodojemem pouhou čtvrthodinku. Soukupovy zákroky nakonec znamenaly jeden z rohových kopů, na který si ve vápně naskočil Václav Míka a přesným úderem poslal Chrudim do vedení. I nadále byli domácí výrazně aktivnější a jihlavskou Vysočinu k ničemu nepouštěli. Tento stav vydržel až do závěrečného hvizdu, za zmínku stojí ještě ukázková rána Daniela Kutíka, který se zastavila o levou tyč jihlavské branky.

Chrudim vyhrála potřetí v řadě a je v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY již na třetím místě, Jihlava naopak na první vítězství čeká.

„První poločas jsme se báli situace, že můžeme poskočit na třetí místo. Bylo to pro nás evidentně hodně svazující. Hlavně jsme se báli v ofenzivních momentech, kdy jsme si nedokázali dobře si nahrát a vlastně se dostat do zakončení. Navíc jsme inkasovali ze standardky, což nás štve, protože se nám to nyní děje hodně často. Ve druhém poločase jsme ukázali vůli a chuť namáčknout se v tabulce úplně nahoru a zápas jsme zvládli,“ těšilo hrdého kouče Radka Kronďáka.

Chrudimská jízda může pokračovat následující víkend na půdě druhého Vyškova.