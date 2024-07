Obě mužstva vstupovala do nové sezony s vyměněným realizačním týmem a čekalo se, jak se dané změny na kom projeví. Sigma sice vstoupila do úvodního utkání aktivně a prvních minutách hned dvakrát zahrozila, svými pokusy ale pouze zahřála brankáře Šeráka. Následně však svůj herní koncert rozjela Chrudim, která po celý první poločas na trávníku doslova dominovala.

Úvodní branková příležitost domácího celku hned skončila brankou. Skwarczekovo přenesení hry zrychlil milimetrovým centremz voleje na pravé straně Kozojed a našel před brankou nabíhajícího Davida Látala, který nezadržitelně otevřel po dvaceti minutách hry skóre.

I nadále měli domácí ze hry, sám Látal zahodil snad ještě tři dobré příležitosti, ale naopak on sám se mohl radovat poté, co Kejřovu přihrávku do vápna usměrnil přesným zakončením do síti Daniel Kutík! Ještě chvíli před pauzou nastřelil Látal břevno, do kabin mohli jít domácí výrazně spokojenější než nejlepší tým jara.

A po přestávce se obraz hry nikterak nezměnil. V 50. minutě se brankář Koutný musel činit znovu, když s vypětím všech sil vyrážel perfektně kopnutou standardku Kejře. Byť se postupem času začala směrem dopředu Sigma projevovat, v 79. minutě si Látal naskočil na centr na zadní tyči a neomylně zpečetil vítězství!

Jáchym Šerák si připsal čisté konto a Chrudim brala výhru 3:0, po které byla minimálně do odpoledne na čele druholigové tabulky.

„Byl to odraz naší práce v přípravě, kdy jsme makali a snažili se něco změnit. První zápas se nám povedl, ale ještě jich před sebou máme na podzim patnáct. Start to byl výborný. A to nejen výsledkem, ale i předvedenou hrou. My si každého vítězství strašně vážíme a já bych chtěl poděkovat hráčům za zápas, protože makali a šli si za výhrou od první minuty,“ chválil trenér Jindřich Tichai, pro něhož to byla premiérová výhra v pozici hlavního kouče MFK.

Ke druhém duelu sezony zamíří Chrudimští v pátek 26. července do Vlašimi (18.00).