Skóre se měnilo ve 27. minutě, kdy se za obranu Chrudimi dostal Jan Suchan, který sice napoprvé ztroskotal na brankářovi Floderovi, z dorážky se však vlašimský kapitán nemýlil. Poločasové vedení Vlašimi se snažil zvrátit Jan Řezníček, který byl směrem do ofenzívy velmi aktivní. Krátce po příchodu z kabin z otočky ale opět nechal vyniknout jen brankáře Vágnera.

Další důležité situace přišly v 75. minutě. Nejprve totiž unikajícího Svobodu zastavil chrudimský gólman, dorážku stejného hráče následně zastavil na brankové čáře Koželuh. O chvíli později udeřilo. Smejkal po souboji s gólmanem Floderem poslal balon zpět na hranici vápna, kde ho do chrudimské sítě poslal John Solomon.

Ve zbytku utkání si již Vlašim strážila vedení, poslední příležitost měl z otočky David Látal, ale prostor mezi třemi tyčemi minul. Chrudim tak doma ztratila, proti Vlašimi prohrála 0:2. „Ač byla Vlašim v tabulce před zápasem poslední, má dobré mužstvo, které jen nedělalo body. Viděli jsme několik zápasů, hráli dobře, ale sráželo je neproměňování šancí. Tabulka je letos strašně vyrovnaná a to se i dnes potvrdilo. My jsme strašně moc chtěli a to byl možná ten největší problém, že jsme se nedostávali k situacím, co obvykle. Herně to tak hrozné nebylo, ale vyložené šance jsme si vypracovat nedokázali,” okomentoval porážku trenér měsíce října ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE Radek Kronďák.

Chrudimští fotbalisté zakončí podzimní část v pátek na půdě rozjetého lídra z Příbrami.

Chrudim - Vlašim 0:2

Fakta – branky: 27. Suchan, 76. Solomon. Rozhodčí: Křepský – Pfeifer, Mojžíš. ŽK: 2:3. Diváci: 620. Poločas: 0:1. Chrudim: Floder – Koželuh, Hašek, Míka, Kesner – Řezníček – P. Juliš, Kodýdek (72. Látal), Skwarczek, Vrána – Firbacher (79. Jedlička). Vlašim: Vágner – Solomon (88. Toula), Halinský, Kulhánek, Heppner – Suchan – Lehoczki, Onije, Rigo, Smejkal (84. Langhamer) – A. Svoboda (90+3. Hošek).