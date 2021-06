Chrudimští fotbalisté jarní část nezvládli, z čehož vedení klubu pochopitelně vyvodilo důsledky. „U řady hráčů bylo samozřejmě velké uspokojení z brzké záchrany, chodili si zahrát a ne vyhrát. Ono je možná lepší, že nám to všem otevřelo oči, než abychom byli pátí, měli růžové brýle a mysleli si, jak to děláme dobře,“ popisoval statutární ředitel klubu Tomáš Linhart.

A odchodů je na chrudimské zvyklosti opravdu hodně. S odchodem nejlepšího střelce Ladislava Mužíka se počítalo, doplní ho však ještě konce hostování Pavla Sokola, Jaroslava Hlavsy a Jana Nikodema. V klubu dále nebude pokračovat stoper Ondřej Vencl a zahraniční vyslanci – Ju a Musa.

Hlavním postem, kteří v Chrudimi řešili před novou sezonou, je pozice brankář. Vinou je vážné zranění jedničky Lukáše Mrázka. „Nestavíme to tak, že za výsledky může Simon, to rozhodně ne. Lukáš Mrázek chyběl v kabině i na hřišti, byla to prodloužená ruka trenéra. Víme, že gólman je ve druhé lize strašně důležitý, chceme především zvýšit konkurenci,“ popisoval.

A to se stalo. Z Mladé Boleslavi na zkoušku dorazil brankář Petr Mikulec, který má na kontě třináct prvoligových startů v loňské sezoně, bojovat o místo bude také vyšehradský Adam Ordelt. Kromě nich se na prvním tréninku objevila i osmička nových hráčů do pole. Nejzajímavějším jménem bezesporu byl bývalý Pardubák Jan Řezníček naposledy hrající za Opavu či hradecký Jakub Šípek.

O místo zpět v sestavě dále bude bojovat obránce Michal Trávníček či chorvatský stoper Luka Mikor, který chrudimské vedení oslovil při svém působení v Ústí nad Orlicí.