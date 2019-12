Za podzim jste nasbírali osmnáct bodů. Před sezonou byste tento bodový zisk brali?

Je pravda, že nasbíraný bodový zisk je o čtyři body větší než v loňské, nováčkovské sezoně. Na druhou stranu si myslím, že jsme kádr posílili, hráči se stali zkušenějšími a na základě letní přípravy jsem doufal v ještě ve větší počet. Kdybychom měli o tři čtyři body více, budu navýsost spokojený. Zklamání nepřevažuje, ale očekával jsem trochu více.

Hotové opravdu nic není…

Není. Všude se píše, že je Chrudim spokojena, ale nesmíme usnout na vavřínech, aby u hráčů nepřevládlo uspokojení. Tato soutěž je nesmírně náročná, získat každý bod je hodně těžké, o čemž se všichni přesvědčili. Chci, aby k tomu hráči přistupovali na sto padesát procent. Kdo se podívá na jarní los, není to nic pozitivního. Osmnáct bodů je dobrý počin, naším cílem však je co nejdříve vzdálit se záchranářským bojům a přiblížit se klidnému středu. Mužstvo na to kvalitu má.

Nejcennější body podzimu přišly s Duklou?

Každý vyhraný domácí zápas byl cenný. Ať už s Třincem, kdy jsme dávali gól v 87. minutě, senzační obrat s Duklou. Nesmírně důležité bylo i první kolo s Vítkovicemi, protože se později ukázalo, že výhra tam má cenu zlata.

Přesuňme se k individualitám..

Já bych chtěl v první řadě říci, že jsme makali jako tým. Nicméně bych přesto chtěl vyzvednout jednoho hráče a to kapitána Ondru Kesnera, kterému se podzim neskutečně povedl. Co se týče změn v kádru, příchody se samozřejmě rýsují, v tuto chvíli je jedinou jistotou konec tří hráčů a to Tomáše Froňka, Bao Nguyena Luonga a Lukáše Mastíka, který k poslednímu listopadu ukončil smlouvu a rozhodl se vybrat si jako prioritu své zaměstnání.

Zmínil jste Froňka, dá se označit za největší zklamání celého podzimu?

Už v létě jsme se rozhodovali mezi ním a jiným hráčem, dali jsme mu přednost z důvodu, že prostředí u nás zná. Věřili jsme, že nám bude schopen pomoci. Herně dosti zaostával za tím, co dokáže. „Podařil“ se mu jeden zápas ve Varnsdorfu, kde dal dva góly, ale ani tam to po herní stránce nebylo ideální. Ano, bylo to pro mě zklamání..

Bude hlavním tématem zimních trejdů obrana? Čísla z loňska se vyrovnat nepodařilo..

Jedním z témat určitě. V průběhu ledna by se měl zapojit hráč z Pobřeží slonoviny, který s námi absolvoval už část podzimu. Máme varianty do každé řady, přijdou hráči na zkoušku a na konci ledna si vyhodnotíme, co bude dál.

Co by měl stoper z Pobřeží slonoviny přinést?

Já i trenér Veselý v něm vidíme velký potenciál. Je mu devatenáct let, je vysoký, od mužstva vím, že je to v obraně nesmírně nepříjemný hráč. Byl již na zkoušce v Teplicích, jenže zatím ligové parametry nemá. Komunikoval jsem s manažerem, nyní mu vyřizujeme dlouhodobé vízum, což není úplně jednoduché. Až bude vše vyřízeno, přiletí a v průběhu ledna se k nám připojí.

Jak jste vnímal pokles střelecké potence útočníka Daniela Vašulína?

Moc dobře jsme věděli, že druhá sezona pro něj bude mnohem těžší. V létě měl od manažerů a ligových klubů zamotanou hlavu, což se na něm trochu podepsalo, obrany si na něj dávaly daleko větší pozor. Nechci říct, že to Dan odflákl, to ani náhodou. Dřel, klobouk dolů, bohužel se ale od útočníků čekají góly a ty chyběly.

Celkově produktivita ofenzivních hráčů nebyla ideální..

Není to jen o útočnících, vše závisí už na přípravné fázi od záložníků a obránců. Musíme řešit věci konstruktivněji, na můj vkus jsme neměli tak moc šancí, od útočníků mi ale chyběla buldočí povaha. Prostě dotlačit balon do branky za každou cenu.

Jak se na výkonech podle vás podepsala letní trenérská rošáda, kdy Pavla Jirouska nahradil Jaroslav Veselý?

Bez problému. Jsou kamarádi, znají se, informace si předávali ještě v průběhu podzimu. Myslím si, že Jaroslav Veselý tomu dává větší profesionalitu, například v před i po zápasovém hodnocení před videem. Hráči ví o každém soupeři úplně všechno.

Kouč Veselý měl nabídku z Opavy. Jak jste ji vnímal?

Mám s ním gentlemanskou dohodu, že pokud dostane lukrativní nabídku, nebudeme mu bránit, aby šel za lepším. Myslím si, že je tu spokojený, má to dvacet minut od baráku a zažívá zcela něco jiného, než dva roky v Emirátech. Hned mi nabídku z Opavy oznámil, samozřejmě nad ní zřejmě přemýšlel, ale rozhodl se zůstat.

Jeho odchod se tedy v současné době nekoná?

Myslím si a věřím tomu, že Jaroslav Veselý zde dokončí celý soutěžní ročník.

Jste připraveni, když by nabídka přišla ze dne na den? Máte záložní variantu?

Variantu máme, ale myslím si, že nabídka ze dne na den nepřijde. Případný časový prostor k řešení bude.

Na rozdíl od loňska se neúčastníte zimní Tipsport ligy. Nebyli jste osloveni?

Zavládlo u nás obrovské zklamání. Jako loňský účastník jsme si vedli velmi dobře, dali jsme podmět, že se chceme zúčastnit. Bohužel organizátoři nám čtrnáct dní před koncem podzimu oznámili, že se přihlásila ligová mužstva a že nás neberou. Mám jim to trochu za zlé, že nám to oznámili tak pozdě, kvůli čemuž vznikly komplikace v plánu přípravných zápasů.