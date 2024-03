Úvodní domácí zápas jara na domácí půdě chrudimským fotbalistům nevyšel podle představ. Pražská Sparta si odvezla tři body za výhru 2:0, daleko více se ale mluví o sporné první brance či červené kartě Benjamina Čoliče.

Chrudimští fotbalisté doma nestačili na rezervu Sparty Praha, když prohráli 0:2. | Foto: klub

Jarní souboj Chrudimi a pražské Sparty přinesl na Městském stadionu Za Vodojemem pořádný fotbalový boj. V úvodním poločase zahrozili jako první domácí, střelu Jana Řezníčka z hranice vápna ale pozorný brankář Surovčík vytáhl. Na opačné straně ve čtyřiadvacáté minutě po zakončení Radka Šílela vyškrábl balon z brankové čáry na poslední chvíli obránce Kutík.

To nejdůležitější však přišlo až v závěru prvního poločasu. V momentě, kdy se ke konci chýlilo dvouminutové nastavení nejprve Jiří Floder skvělým zákrokem vyrazil střelu Daniela Ruse na roh, z něho přilétl z kopačky stejného hráče do vápna centr, který si chrudimský brankář srazil do vlastní sítě. Domácí vehementně reklamovali faul na chrudimského gólmana, sudí však branku Daniela Ruse uznali.

Mašek jde nahradit nejlepšího střelce podzimu a slibuje góly i bojovnost

Po přestávce se Chrudim snažila zlepšit svoji hru do ofenzívy, nejblíže vyrovnání měla po samostatném úniku Davida Látala, kterého ale skvělý Surovčík vychytal. Ambice Chrudimi na bod zmrazil nejprve v 83. minutě vyloučením po konfliktu u lavičky Sparty Benjamin Čolič, jenž ve své domácí premiéře vyfasoval červenou kartu a o čtyř minuty později i Radek Šiler, který nadvakrát překonal Flodera a pečetil vítězství hostí 2:0!

„Příčiny porážky jsou jasné. Je to naše ofenzivní hra, protože jsme téměř nebyli nebezpeční soupeřově brance, ale hlavně, co za mě rozhodlo, byl gól do šatny, který byl za prvé již po nastaveném čase a za druhé s možným faulem, na to se ještě musím podívat na video. Máme problém s tím, že nedáváme góly, ale zároveň nejsme dopředu ani nebezpeční, na co se musíme teď nejvíce zaměřit," hodnotil duel naštvaný kouč Radek Kronďák.

Šanci na nápravu má Chrudim již v sobotu proti Zbrojovce Brno.