Nebylo nač čekat. Chrudim na svého soupeře vlétla po hlavě, již v páté minutě Rybička kolmicí vyslal do úniku Ladislava Mužíka a ten otevřel skóre utkání. To ale nebylo zdaleka vše, na těžkém terénu předvedla obě mužstva fanouškům gólové hody. Na vyrovnání Kouřila odpověděl těsně před pauzou Daniel Vašulín, díky kterému Chrudim o půlce vedla.

„Dali jsme rychlou branku, začátek byl slušný, ale není to poprvé, co nám rychle vstřelený gól uškodí. Upadli jsme do letargie, postupem času nás soupeř začal hrozit z brejkových situací a vše vyvrcholilo proměněnou standardní situací. Je to pořád dokola,“ zlobil se na první poločas trenér Jaroslav Veselý.

Po pauze již hráči chrudimského MFK dominovali. Z pokutového kopu zvýšil na rozdíl dvou branek Rybička, vzápětí druhou trefou v zápase zvyšoval Vašulín. I přes kontaktní trefu soupeře pojistil výhru domácích v nastavení David Sixta.

„Zápas se mi hodnotí dobře. Získali jsme cenné tři body. Výhra nám dá klid, nic to ale nemění na tom, že nejsme rozhodně zachránění,“ mírnil nadšení trenér Veselý a nezapomněl zmínit dvě nepovedené standardní situace: „. Mrzí mě, že jsme si opět nechali dát dva góly ze standardek, to je další úkol, se kterým musím rozhodně něco udělat.“ Šanci na nápravu dostane za týden v Třinci.

MFK Chrudim - FK Varnsdorf 5:2 (2:1).

Branky: 5. Mužík, 42. Vašulín, 60. Rybička (pen.), 70. Vašulín, 90+2. Sixta – 16. Kouřil, 86. D. Breda.

ŽK: 4:2. Rozhodčí: Julínek – Blažej, Hock. Diváci: 750.

MFK Chrudim: Mrázek – Hlavsa, Drahoš, Vencl, Trávníček – Kesner (C), Sixta – Mužík (90+1. Sulík), Rybička (83. Ujec), T. Dostálek (77. Nikodem) – Vašulín.

FK Varnsdorf: Samoel – Heppner (73. Zezula), Rudnytskyy (C), Kouřil, Lehoczki – Ondráček, Bláha, M. Kubista, Barac – Kocourek (80. L. Novák), Schön (56. D. Breda).

Premiéra Mužíka? Pět minut a gól!



Od Ladislava Mužíka si v Chrudimi hodně slibují. A on už první zápas ukázal, že bude posilou. Při premiérovém vystoupení v páté minutě po pasu Rybičky utekl všem zadákům a přesně po zemi k tyči vstřelil premiérový gól v chrudimském dresu. „Věřil jsem si, že bych mohl dát branku, ale že tak rychle? To ne,“ usmál se Ladislav Mužík. Ve zbytku zápasu se již neprosadil, ani to mu ale na spokojenosti neubralo. Po půl roce ve třetí lize je zpět ve druhé nejvyšší soutěži: „Nemohl jsem se dočkat. Věděl jsem, že budu hrát a připravoval jsem se na to,“ popisoval. „Po půl roce ve třetí lize jsem již cítil, že je třeba jít dál a hrát o soutěž výše,“ dodal. Kaňkou na výhře s Varnsdorfem byly dva inkasované góly po rozích soupeře. „Je to strašně zbytečné. Snažíme se, pracujeme na tom a zlepšíme to,“ slibuje útočná akvizice Chrudimi Ladislav Mužík.