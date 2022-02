Další branky padaly až po přestávce. Korigující trefu Vlašimi vstřelil v 66. minutě důrazný Rigo, jenže radost hostům dlouho nevydržela. Prudké zakončení Závišky ještě Vágner vyrazil, na dorážku Vrány byl krátký. Chrudim si závěr zápasu pohlídala, i přesto, že ještě dovolila úpravu stavu. Faul na Svobodu přetavil z pokutového kopu ve druhou branku soupeře Suchan. Nic dalšího hosté nestihli a odvezli si tudíž z Chrudimi porážku 2:4.

„Já si myslím, že to z naší strany bylo skvělé utkání. Splnili jsme přesně to, co jsme si řekli, a to do puntíku. K tomu jsme přidali góly, které nám tam zatím moc nepadaly. Hra byla kvalitní a já jsem moc rád, že i hráči nyní uvěří tomu, že tohle je ta správná cesta. Jsem emotivní člověk, neumím prohrávat a věděl jsem, že start je strašně důležitý,“ těšilo trenéra Radka Kronďáka.

Na nesestupovou pozici rázem jeho svěřenci ztrácejí jediný bod.

Na cennou úvodní výhru bude chtít Chrudim navázat příští sobotu v přímém souboji o záchranu v Třinci.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, dohrávka 16. kola:

Chrudim – Vlašim 4:2

Fakta – branky: 19. a 24. Firbacher, 8. Záviška, 68. Vrána – 66. Rigo, 90 + 2. Suchan z pen. Rozhodčí: Proske. ŽK: 5:1. Diváci: 600. Poločas: 3:0.

MFK Chrudim: Floder – Průcha, Donát, Šejvl, Sokol (78. Míka) – Kesner, Kejř (86. Látal), Jan Řezníček, Záviška, Vrána (72. Juliš) – Firbacher (78. Surmaj). FC Sellier & Bellot Vlašim: Vágner – Lehoczki, Icha (68. Jurásek), Broukal, P. Breda, Hošek (46. Solomon) – Gning (68. Zlatohlávek), V. Svoboda, Suchan, Rigo (86. Krunert) – Kneifel (46. Zinhasovič).