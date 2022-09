Karviná zahrozila hlavičkou Šindeláře do břevna, po další standardní situaci došlo k závaru, který v první branku přetavil Žídek. Z vedení se však hosté radovali jen patnáct minut. Aktivita Chrudimi byla zaslouženě odměněna po dalším rohovém kopu, na který si naskočil nepokrytý Záviška a určil poločasový stav utkání na 1:1.

Uragán udeřil po změně stran

Ve druhém poločase přichystali domácí fotbalisté koncert. Krátce po návratu z kabin byl ve vápně faulovaný Vrána a nařízený pokutový kop proměnil Záviška ve druhou trefu v duelu – 2:1. A když na hřiště nastoupil v 61. minutě Firbacher, bylo s Karvinou zle. Ten si totiž v závěrečných třiceti minutách připravil tři ukázkové branky, kterými nakonec upravil skóre do výsledné podoby. Jeden gól šel o tyčku, druhý o břevno a třetí byl přesnou tečí mimo dosah bezmocného brankáře. Karviná se na výraznější odpor nezmohla a svoji pozici favorita tak v body nepřetavila. Chrudim vyhrála po pěti zápasech a brala cennou výhru.

„Vyhráli jsme a strašně jsme to potřebovali. Doma jsme několik utkání nezvítězili a bylo to opravdu nutné. Celý týden jsme se na zápas připravovali a bylo nám úplně jedno, kdo přijede. Jestli je to Karviná nebo kdokoliv jiný. Chtěli jsme jít za vítězstvím, ať by bylo průběžné skóre jakékoliv. Za to, že jsme právě s Karvinou prohrávali a otočili výsledek na 5:1, patří klukům obrovská poklona. Dřeli, odmakali to a to co jsme si v pondělí řekli, tak do puntíku splnili,“ nešetřil slovy chvály spokojený trenér MFK Radek Kronďák.

Po reprezentační přestávce čeká Chrudimské výjezd na horkou půdu Třince.

9. KOLO:

Chrudim – Karviná 5:1

Fakta – branky: 69., 79. a 90+2. Firbacher, 41. a 50. Záviška – 26. Žídek. Rozhodčí: Kvítek – Arnošt, Dobrovolný. ŽK: 4:3. Poločas: 1:1. Diváci: 610. MFK Chrudim: Floder – Kesner, Hašek, Skwarczek, Jančura – Řezníček – Vrána (87. Juliš), Průcha (90 + 2. Harušťák), Kejř (87. Látal), Záviška (90 + 2. Bauer) – Jedlička (61. Firbacher). MFK Karviná: Neuman – Žídek, Šindelář, Zedníček (8. A. Krčík, 85. Rolinek), Mikuš – Rezek – Boháč (59. Málek), Žák, Bartl, Memić (46. Cienciala) – Papadopulos (59. Durosinmi).